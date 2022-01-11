《不可殺》演技獲讚　女團出身權娜拉擁長腿似足漫畫人物

韓國30歲女星權娜拉最近與男星李鎮旭合拍劇集《不可殺：永生之靈》，她飾演600年前是不死身、現在轉世成為人類的女主角「閔相沄」，演技獲得不少好評，拍過多部電視劇和電影的她其實是女團出身，憑靚樣和白滑長腿俘虜不少宅男粉絲的心。

權娜拉是女子組合Hello Venus的創始成員，於2012年5月9日正式出道，身高1米72的她在隊中「高人一等」，加上極佳的「8頭身」身材比例，不少網民都指她的美貌和身材已經超越不少亞洲偶像，並封她為「漫撕女（從漫畫走出來的女子）」，她身穿熱褲跳舞的片段在網上瘋傳，點擊次數達500萬，雖然組合人氣不算高，但她就以個人身份接拍多個廣告，她穿上紅色短裙晒長腿的電訊廣告就為觀眾留下深刻印象。

她在出道初期便因為長相突出兼有氣質而被指有演員相，不少網民認為她更適合做演員，早於2012年就在劇集《拜託了，機長》中客串扮演空姐的她，於2016年正式開始拍劇，在《奇怪的拍檔》中擔任第2女主角，其後又參演《我的大叔》和《致親愛的法官大人》，她於2019年正式結束歌手活動，在《監獄醫生》中擔正，並憑劇集在《韓國電視劇節》及《KBS演技大賞》奪得女新人獎，她前年參演《梨泰院Class》，又於去年演出《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》，在《KBS演技大賞》勇奪女子優秀演技獎，今次她出演《不可殺：永生之靈》獲讚演技比之前再進一步，未知她能否憑劇集再獲獎。