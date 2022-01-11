【退休美地】葡萄牙入籍　可移民不移居？

香港人移民，除了為孩子，很多也為找個好地方，寫意地過退休生活。有美國網站剛選出了全球50大最便宜退休地，前10名地點，不少都是香港人最熱門移居地，包括排首名的馬來西亞，及排第4名的台灣，只想不到是排第2名的，竟是較少人注意的歐洲國家葡萄牙。

如何移民葡萄牙？

2022年移民葡萄牙最新途徑，主要有兩個，一是投資房產，但必須在兩大城市里斯本（Lisboa）與波爾圖（Porto）及阿爾加維地區（Algarve）以外的地方；二是投資基金，基金門檻由50萬歐元（約440萬港元）起。雖然相比英國，香港人移民葡萄牙的條件比較多，但移民葡萄牙其實亦有不少優勝之處：

優點（1）免坐「移民監」

用BNO簽證移居英國，至少在英國居滿5年，申請入籍再加住1年，即最快要花6年才能成為英國公民。但移居葡萄牙，申請家庭首年只用在葡國住滿7天，之後2至5年每年住滿14天即可，免卻坐「移民監」之苦，對於不想拋下親人、工作「連根拔起」離開香港的人來說，每年只用回葡萄牙「度假」，成功移民不移居，就最適合不過。

優點（2）擁有歐盟身份

如果順利入籍葡萄牙，便能取得歐盟護照，你便可在歐盟27個成員國自由居住、工作、讀書及旅行，享受到歐盟公民福利。入籍葡萄牙後，如想到英國讀書，亦可先到愛爾蘭定居入學，之後按共同旅遊區（CTA）協議可轉往英國升學，完全不受英國脫歐影響。

優點（3）環境超優美

葡萄牙氣候宜人，夏天陽光充足，全年氣溫徘徊在15至25度間，加上臨近大西洋，單在南部海岸的阿爾加維地區，就有16個沿海城市，放眼盡是美麗的海灘與崖岸，同時也不乏高山與綠林，非常適合喜愛戶外活動人士生活。地理上葡萄牙亦鄰接西班牙，跟北非也只一海之隔，想到外地旅遊度假，也十分方便。

優點（4）生活成本低

相對消費高昂的英國，葡萄牙生活成本至少比英國低3成，佔消費比重最高的租金甚至低近5成，若拿退休金過日子，在葡萄牙消費「性價比」絕對比英國高，加上醫療保健水準頗佳，難怪葡萄牙一直能成為世界最受歡迎退休地之一。

移民葡萄牙難處

不過凡事有好壞兩面，移居葡萄牙除有以上優點，同樣亦有以下缺點：

缺點（1）內陸房產風險高

由於葡萄牙早前為吸引投資移民，而推行的買樓獲取「黃金居留簽證計劃」（ARI）政策現已收緊，從2022年起外國投資者在一線城市購買50萬歐元（約440萬港元）房產，已再不能獲得黃金居留身份；如仍想申請黃金簽證，便只能選擇投資人口密度低、尚未開發的內陸地區，但由於轉手困難，租金回報率低，投資者得承擔「投資價值低」風險。幸好除了房產，申請者仍可選擇投資50萬歐元（約440萬港元）起的基金，以換取黃金居留簽證，但中途不可停止投資。

缺點（2）要考葡文試

對退休人士來說，入籍葡萄牙最大困難，可能是要通過葡文（CIPLE A2）的考試，雖然入籍條件只要求A2級，即是葡國小學程度，但對於年紀稍高的退休人士，要從頭開始學習陌生語言，相信並不輕鬆，幸好在近在咫尺的澳門，每年都有3次葡文試可報考，只要有毅力多考幾次，總有機會成功過關。