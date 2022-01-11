東冲有料到：再次參與泰國電視台的製作

早前我於泰國烹飪節目《MasterChef》中亮相，節目中很多評判都是相識的，就當是跟一班老朋友聚會吧！（胡慧冲提供）

曾經有一段日子，經常參加泰國電視台製作的《鐵人料理》電視節目，擔任外國人評判。

剛開始的時候覺得十分好玩，但後來卻因拍攝時間太長，抱着「玩過就算」的心態，之後已經很久沒有參與他們節目的錄影製作……

不過最近有一個比《鐵》收視更高的泰國烹飪節目《MasterChef》邀請我亮相，令我再次於當地的電視螢幕現身。一來太久沒錄電視節目，不禁有點懷念；二來覺得生死有時，有機會應該盡量做及玩多一點。加上《MasterChef》內很多評判都是相識的，就當是跟一班老朋友聚會吧！

疫情期間要參加大型電視節目拍攝並不容易，泰國政府定下了嚴謹的規矩，以我自己為例，出席前的一日便需作兩次ATK檢測，拍攝當日進入Studio前要再檢測一次，三次結果均為陰性、兼已打了兩次疫苗才能參與拍攝。畢竟《MasterChef》是飲食節目，長期戴着口罩拍攝的話會有礙觀瞻，所以拍攝時大家都要除下口罩，加上台前幕後的工作人員多達100多人，確實要十分小心。

錄畢了該集《MasterChef》，當堂勾起了不少回憶。回想約5年前曾參與了7次《鐵》的拍攝，當時是年輕貌美，相比之下現在是年老色衰，不知道還有沒有機會參與這類電視製作……現時世界各地又有新一波的疫情爆發，不少地方都會進行新一輪的防疫對策，包括了收緊社交距離措施及要求店舖暫時關門。所以得快樂時且快樂，活在當下，有機會便要盡情吃喝玩樂。

胡慧冲