注目登場！必住杜拜3大奢華酒店　

雖然全球受疫情影響，但踏入2022年世界各地依然有不少新酒店開業，若想追求奢華住宿體驗的話，杜拜應該會是首選！其中位於棕櫚島棕櫚島、預定於今年第9月開幕的Atlantis The Royal，其獨特的層層疊外觀，加上超豪裝潢及配套設施，有望成為當地另一地標建築！另外，Dorchester Collection旗下的The Lana及首次進駐中東的25Hours Hotel亦同樣豪華與話題兼備，令人好想親身試住啊！

--------------------------------------

層層疊 外形前衞

由6幢沿海排列、高矮不一建築構成的Atlantis The Royal，視覺上猶如多個長方體玻璃盒子堆疊而成，並在建築間構成多處鏤空，外觀非常獨特。而建築左邊是231間豪華服務式住宅，右邊則是擁有795間客房的酒店，其中酒店分別有多款客房及套房選擇，包括44間附有私人泳池的套房，面積由49至1,650平方米不等，布置相當講究。酒店和住宅兩邊各有出入口，但彼此間卻有約100米高的天橋相連，橋的中央位置更設有無邊際泳池讓兩邊的住客使用，讓人猶如懸浮在半空中暢泳。餐飲方面當然亦夠心思，設有17間由國際知名大廚主理的Fine Dining餐廳，包括Heston Blumenthal、Jose Andres、Ariana Bundy等。另設有私人海灘及沙灘俱樂部等設施。

--------------------------------------

超高樓底 氣派非凡

國際著名酒店集團Dorchester Collection一直是豪華酒店的代名詞，該集團亦將於今年年尾在杜拜開設旗下第10間酒店The Lana。酒店位於杜拜灣及瑪拉希海港附近，樓高30層共有225間客房，當中包括了69間套房，客房布置講究，而最特別的是天花比一般酒店客房高出三倍高度，並裝上落地大玻璃讓你欣賞城市風光。套房當中以Royal Suite面積最大，面積達3,800平方呎，另一間3,600平方呎的Presidential Suite則有兩個客廳、花園、飯廳、私人巨型露台等。設施方面有水療中心、健身室及頂樓的泳池，後者到晚上更會搖身一變成為Lounge，強勁的音樂及酒精令人放鬆，同時也可欣賞漂亮的日落。餐飲方面設有西餐廳、地中海餐廳及意大利Cafe，另外住客也可花幾分鐘船程前往同集團的住宅One at Palm Jumeirah，享用內裏的Beach Club設施。

--------------------------------------

舊物換住宿 細味懷舊味道

源於德國的精品酒店品牌25Hours Hotel首次衝出歐洲，剛於上月在杜拜金融中心內的One Central地段開設全球最大的25Hours Hotel One Central。酒店設計傳統與摩登並重，434間客房及套房分別有不同主題的房款及布置，Bedouin Room和Glamping Room適合情侶慶祝特別日子，面積較大的Farmstay Suite及Artist Village Suite則適合一家人入住。房內設有吊床、轉盤撥號電話及Schindelhauer單車等驚喜元素。住客若喜歡懷舊事物，更可做一個「Analogue Upgrade」，會將懷舊物品如錄影帶、黑膠碟、打字機、寶麗萊相機等送上房間。酒店一樓設有逾500隻黑膠碟及Walkman試聽的Analogue Circus，此外更有一個Trade-in櫃枱，賓客可帶同舊物來換取住宿呢。