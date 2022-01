歌手何雁詩與鄭俊弘2020年拉埋天窗,並於去年11月補擺喜酒,當時何雁詩已屢傳懷孕,惟2人否認造人成功,但就開到口想生小朋友。呢日佢哋兩公婆於社交網上載片段,合唱由何雁詩親自作曲填詞嘅《Dear Little One》(親愛的小寶貝),唔單止歌名引人聯想,其中歌詞更講到對「小寶貝」嘅祝福,仲直白表示:「Whatever you be, we'll still love you, that's what mum and daddy do.(無論你是甚麼人,我們也會依然愛你,這就是父母應做的。)」似乎暗示將升呢做人父母,而大批網友亦立即送上恭喜。