識貨2︱邵初意外犯規衰太認真　當場爆喊

藝人鄭裕玲（嘟嘟）帶領鄭衍峰、孔德賢「冧莊」擔任主持的無綫真人競技綜藝騷《識貨2》，當中6位主播陳敏之、阮兆祥、黃美棋、游莨維（一蚊Joe）、邵初及劉頌鵬上周完成外景挑戰任務後，昨晚（10日）返回錄影廠繼續錄影，並憑之前贏得的「識貨幣」揀選直播間。直播間分為豪華、高級、開篷、車仔檔、劏房及地攤6個等級，最豪華的直播間裝備齊全，有電視機、手機、相機、電腦、美顏燈、錄音咪及貨架；而最簡陋的地攤直播間，則只有手機及幾張櫈仔，認真陰功！最終擁有最少識貨幣的劉頌鵬要進駐地攤直播間，不過他居然謂：「空間感完全Perfect，又冇牆框住，有無盡空間！」

進入第二個遊戲時，他們需要揀選3樣貨品作新年大禮包，並在一班助播協助下進行直播，3樣貨品總價值最接近預算的，便可擁有最多時間準備直播帶貨。主播們揀選貨品時出現了小插曲，港姐邵初因對遊戲規則有所誤解意外犯規，當她得悉真相後即自責兼爆喊：「好唔開心！可能我自己太認真啦，有啲失望，又驚麻煩到製作組，覺得自己做得唔夠好，如果因為我令到件事做得唔好，我會好擔心！」最終一蚊Joe嚴重超支，需立即進行直播，自然勁多甩漏，令本身坐擁最豪華直播間的他「得物無所用」兼「零」優勢，最終更因掛住吃東西忘記推介產品，遭嘟嘟連環狠批謂：「你應該講多啲嘢，又冇講點解要揀呢3樣產品，又冇講過價錢！」

而今晚（11日）播出的一集，餘下五名主播將輪流進行直播，劉頌鵬雖然進駐簡陋的地攤直播間，但他竟然化腐朽為神奇，用口才彌補「地利缺點」，並獲評判讚賞；Gag性難移的阮兆祥繼續大玩食字，非常爆笑！