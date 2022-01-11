何廣沛扮傻喪喊演技大爆發　引網民共鳴

藝人何廣沛、陳曉華主演的無綫劇集《異搜店》播映至今收視理想，上周平均收視為22.3點，其中第15集更錄得跨平台直播收視25.5點。以二手店為故事背景的《異》劇，以奇幻風格將單元故事包裝成個別感人故事。今個星期踏入「結局篇」，重點落在主角阿信（何廣沛飾）身上，故事複雜性亦比對上3個單元高。對舊物有異常感應的他，這次感應到的是一條會在街上游水的錦鯉。

而今晚（11日）的一集，劇情講述何廣沛於陳曉華幫忙下，得知母親林漪娸多年來一直瞞着自己拜祭亡父，更自責自己害死亡夫。這場戲何廣沛演時由一臉木訥兼死心到最後愈講愈激動，劇中一直好呆的他突然口若懸河兼眼泛淚光對母親表達失望，場面感人。不少網民都讚何廣沛演這場戲有進步，更留言：「其實做得好好，扮傻仔入型入格，真係想打佢」、「何廣沛有進步，有留意聲線，頭先發火都冇以前咁尖聲。」

對於網民正評，何廣沛受訪時謂：「我都有留意討論區嘅Feedback，見到有唔少肯定我會多番啲信心。呢部劇正如觀眾所見，有好多好好戲嘅綠葉，喺呢個陣容下，我同陳曉華相對地可以放鬆啲，只要跟住前輩個flow，佢哋就會帶到我哋有進步。尋晚場戲，漪娸姐好好戲，所以帶動咗我好多。」