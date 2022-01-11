「環保小先鋒」里奧勒度坐超級遊艇出海瘟女被轟唔環保

奧斯卡金像影帝里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）向來致力於環保工作，不過他經常被影到出入私人飛機，被外界批評是「環保偽君子」。近日他再被影到乘客10億港元豪華遊艇出海，再度惹來被批評「講一套做一套」!

身為聯合國的氣候問題大使的里奧仔出名愛蒲經常四圍去，而近日他就被影到趁住唔使開工和索模女友Camila Morrone以及一班好友，乘坐價值逾10億港元世上最龐大的超豪華遊艇出海玩。期間他更被影到與女友在沙灘「鴛鴦嬉水」。由於這架超級遊艇的「碳排放」驚人，航行每英里排放約238公斤的二氧化碳，行7英里就等於一輛普通汽車行足一年，而排污量亦相當之驚人。絕對唔符合環保的要求！有傳媒就批評里奧仔明知坐遊艇出海是極不環保的事，但仍與好友在除夕及元旦期間出海玩，絕不應該！有網民更批評他花錢搞保育其實似是為自己破壞環境而贖罪。

查實今次里奧仔已非首次被鬧「虛偽」，去年他被傳媒踢爆為了要去美國邁阿密睇藝術展買名畫而專誠乘坐私人飛機。而之前他亦試過被多次批評坐私人飛機出入而被轟虛偽。