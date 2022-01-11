老公好渺小︱吳若希睡房曝光　一個人物品擺晒成間房

歌手吳若希（Jinny）近日獲邀為電台全新節目《睡眠BB瞓冧D》擔任首集嘉賓，公開她跟老公Alex的睡房，大談「房事」，更「貼埋大床」跟主持人阿O和林燕玲傾偈，期間愛犬Honey亦入鏡。主持人笑Jinny睡房大部分都是她的物品，老公的東西只佔少數，她即謂：「佢少嘢嘛！衫都放晒入櫃桶，我就有衣帽間，哈哈！」

講到睡眠質素，她透露對床褥和枕頭有一定的執着，故枕頭是特別訂製，她說：「平日大約朝早8點幾起身，唔使開工嘅話，有時都會午睡一陣，開工時可能連續幾日都係瞓得1、2個鐘，我就好希望放假可以瞓到11點先起身，但發現其實起身之後會仲攰。」

她又透露細仔跟姐姐在另一間房睡，故不容易被嘈醒，她又選擇讓孩子在「白色噪音」下睡眠：「希望佢哋習慣吓，如果唔係少少聲就容易醒。（播音樂？）我打開隻窗就可以，畀佢哋聽到人聲、風聲、車聲。」講到作為媽媽，難免被小朋友影響睡眠質素，她說：「我醒咗就瞓唔番，如果有時知道小朋友有工人姐姐湊住，老公起咗身嘅話，我就盡量瞓多少少。（叫老公搞掂？）唔叫嘅，直接用腳踢佢！」