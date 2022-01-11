自認「老鬼」仍有火　張繼聰生日出新歌有意思

歌手張繼聰繼去年7月發布單曲《David Harleyson》後，在今日（11日）生日當天發布新曲《末日先鋒》，他計劃今年發表一系列新歌，更會於4月舉行演唱會。此曲作為頭炮，以電影《Mad Max》系列的狂野精神為背景，唱出在人生中場仍保持瘋狂的心，將「瘋狂」化為力量，繼續「有火」地面對人生路上的各種事情。

其實這些年張繼聰曾想專心一意當演員，但近年心態轉變，找到適合這個年紀的題材，故有「復出樂壇」的想法，並笑言今次是抱住輕鬆又享受的心態再次加入樂壇，將自己當成新人，他表示：「呢首歌有『復古』風格，同我們呢啲『Vintage』歌手嘅年紀較為配合，我認為中年人唔一定有中年危機，或感到疑惑、乏力，中年人都應該要有火！」

此曲由他親自作曲，歌曲表達在人生路上走到這個階段，如果將現時的心態比喻做一輛開始變舊的汽車，只要入滿油仍然可以很有力地向前駛。而填詞人小克在為此曲寫的引言中，闡述了廣東歌在80年代銳變的一刻，當時廣東歌已從舊派小調曲式中成功轉形，而1986年林子祥推出《開路先鋒》，林振強把當時幾位音樂界朋友名字寫入詞，並以電影《Mad Max 2: The Road Warrior》的港譯名字《開路先鋒》作歌名，紀念他們曾經為香港音樂帶來新嘗試，故此曲帶有向這些前輩為廣東歌開拓新天地的致敬之意。