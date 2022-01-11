生日出新歌︱肥仔望進軍韓國　193搵林明禎幫拖冇得「自肥」

男子組合ERROR其中兩位成員193和肥仔齊為賀1月14日同年同月同日的32歲生日，當日齊各自推出新歌及MV，而今日（11號）2子為宣傳新作時，肥仔笑言：「我哋首新歌本來諗住喺去年尾推出，不過覺得既然都爭唔到獎，不過喺生日時推出更有意義。」但時生日推出新歌仍然有阻滯，193自言：「同我哋同公司有另一隊女圑撞咗期，不過我哋係大師兄，所以女團讓路，提早兩日出道。」

肥仔的新歌名叫《Dear MA MA》，他稱： 「姜濤首『我最喜愛的歌曲》叫《Dear My Friend,》，當上網Search時，一打個個『Dear』字，一定出埋我首新歌，係咪好醒呢？同埋希望韓國MAMA都睇到，因為Anson Lo都可以進軍韓國市場，覺得自己都有機會，我都係跳唱歌手。」

193就透露新歌《再次Puppy Love》請得「馬國女神」林明禎擔任MV女主角，更重返九龍塘母校取景，他說：「係我自己碌人情卡，同埋課金先請到林明禎，我仲自己返學校搵校長借場，但因為喺校園拍，所以自肥唔到，校長話校園唔鼓吹談戀愛，所以唔准男女有太多身體接觸，我問到佢可唔可以喺校園門口有身體接觸，校長都話唔好，因為啲人會有聯想，所以只可以頭貼頭，原本我想加咀戲，依家只可以手掂手。（下次去酒店拍囉？）大佬，首歌講Puppy Love喎。」又指拍攝時，自己被拍15分鐘，但林明禎拍足個幾鐘，至於情傾林明禎做女主角，他說：「希望啲宅男睇林明禎時，會順便聽埋我首歌。」

至於肥仔就請了影后鮑起靜做MV女主角，他說：「我哋飾演母子，初以為佢唔知我係邊個，但佢一見到我就叫我肥仔，仲知我哋係ERROR。」而歌曲亦是他送給母親之作。