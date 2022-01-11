谷底反彈　與美赴巫山

去年運氣差嘅朋友，今年梗係想嚟個谷底反彈。AV業界資深人士神仙乙就表示，咁就要先做好自己本分，當運氣嚟到時自然容易成功啦！而日本AV嘅立場逆轉系列就有好多谷底反彈嘅故事，當中嘅男主角係社會底下層，當佢把握到機會後，就會成功扭轉形勢，雖然唔係飛黃騰達，但係都有美相伴共赴巫山，亦不失為一大樂事！

有仇報仇

喺溜池滾球出品嘅《高傲美人妻甘願成為性奴隸》中，肥仔毒男阿賢一個人獨居，每日嘅樂趣就係聽音樂，有一晚門鐘突然響起，原來係隔籬屋嘅巨乳人妻朝倉心奈搵上門，投訴佢嘅音樂太嘈，而阿賢唔單止被心奈鬧到狗血淋頭，更被迫下跪道歉！敢怒不敢言嘅阿賢，第二日去到陪浴店諗住出個火，點知招呼佢嘅正係瞞住老公出嚟做兼職嘅心奈，呢鋪阿賢真係有仇報仇，即刻要求阿妹瞓身招呼，最後更係中出收場！自此之後，阿賢經常要挾心奈上門招呼自己，而且每次床戰都要打真軍，真係乜仇都報晒！

反攻女上司

喺Dahlia推出嘅《形勢大逆轉！呼喝女上司》入面，友田彩也香係一間公司嘅女高層，佢對班男下屬相當唔客氣，稍有不滿就破口大罵，甚至成杯水兜頭淋對方，搞到班男下屬怨聲載道。其中男下屬蒼汰為咗消消道氣，於是去到酒店電召女郎上門服務，竟發現原來係彩也香！蒼汰即刻將一直埋藏喺心入面嘅怒火，統統發洩晒喺香妹身上，真係爽到不得了！後來，蒼汰喺辦公室威逼彩也香提供口舌服務，更加聯同其他男下屬同香妹嚟個激情4P，而彩也香為咗份工只好忍受屈辱！

送餐得美人

S1推出嘅《當我目睹她的婚外情時，我就決定報復》，講述和也係美食速遞員，最近經常收到索人妻日向真凜嘅外賣單，雖然佢又靚女又好波，但係相當難招呼，搞到和也一肚氣！然而，醒目嘅和也覺得真凜有不可告人嘅秘密，於是暗自跟蹤，終於畀佢發現對方原來背夫偷漢，更加將過程拍低！有咗真凜嘅偷食證據在手，於是和也上門要挾阿妹上床，否則就向佢老公告密，凜妹當堂嚇到面青，惟有任人魚肉。

簡評

想睇有劇情嘅AV作品，欣賞今次介紹嘅立場逆轉系列就冇錯喇，當中嘅男主角成功同氣勢凌人嘅女主角嚟個形勢大逆轉，由底層一下子就變成話事人，因而令大家產生共鳴。喺3部作品中，本仙最鍾意朝倉心奈主演嘅《高傲美人妻甘願成為性奴隸》，一來心奈嘅身材相當吸引，二來佢扮演囂張人妻嘅嘴臉，的確令人咬牙切齒，到佢被男主角發現做陪浴孃，被迫招呼對方嘅時候，又表現出一副委屈嘅樣子，最後完事軟攤喺床上時一臉欲哭無淚，真係令人睇到大呼爽快！