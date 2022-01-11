愛上我的衰神︱上位小花　陳嘉慧極速落淚獲監製睇中

無綫力捧小花陳嘉慧於剛剛播畢的劇集《愛上我的衰神》中獻出多個第一次，不論劇集本身及她的演出都獲網民激讚，指她演技到位之餘，樣子純情得來甚有仙氣，最厲害的是她以「零負評」姿態成功上位，拍完此劇後即成各監製「新寵」，現正同拍兩套新劇《法言人》及《法證先鋒V》。

此劇監製亦是「神級監製」方駿釗，佳作包括《降魔的》、《跳躍生命線》、《一屋老友記》等，當日吸引他找陳嘉慧做此劇女一，全因她試鏡時的出色表現。而之前她試鏡的「絕密片」中，監製以《降魔的2.0》中陳瀅的一段催淚戲來考驗她，雖然沒有對手，但片中的陳嘉慧說了幾句對白後，極速哽咽，之後很快情感到落淚，完全將內心情緒表露無遺。

方駿釗被問到當時有甚麼吸引到他決定用陳嘉慧擔任《愛》劇女主角時，他謂：「佢真係做到我要的感覺，眼紅晒、樣冇扭曲、Feel到佢好傷心，好想可憐、同情佢，呢個係天生嘅特質，就算好識做戲嘅人都未必做到。」

而《愛》劇只得10集，網民直言不夠喉，直指這套是「跨年神劇」，劇集好，題材新鮮，演員出色，問到方駿釗會否開拍《愛》劇續集時，他坦言：「呢個要睇公司安排，但檔期問題，今年未必成事。」說到陳嘉慧成為「零負評」女神，他坦言：「我都覺得好神奇，出乎意料之外。」