Van@Nowhere Boys孖老婆放閃　AK葡萄扁嘴

樂隊Nowhere Boys隊長陳維諾（Van）開設網上頻道，與老婆Wendy教煮美食，最近就邀請同樣喜愛下廚的MIRROR副隊長Anson Kong一齊炮製多款菜式，他們合力炮製「意大利紅蝦油法國藍龍蝦包」、「法國周打蠔湯」和「摩洛哥香草焗羊架配薯蓉」，用了多款貴價靚食材，笑言大時大節要落重本自肥。他們分別擔任各自團隊的正副隊長，一邊煮一邊分享帶領成班兄弟的心得，Van坦言：「我啲隊友都係藝術家、音樂人，甚至未出去打過其他工，對於管理自己能力麻麻，所以我會管好多嘢，仲做埋經理人，最初覺得乜都我做好辛苦，但學識唔計較之後，反而輕鬆咗。」AK就說：「其實我哋唔係用『管理』嚟形容，12個人各有性格，盡力希望大家工作時開心啲、專注啲，Lokman（隊長楊樂文）引領大家提升效率，我就着重心靈，例如覺得邊個好似有啲心事就約出嚟食吓飯，做聆聽者分擔吓！」

期間Van餵老婆飲湯放閃，AK在旁即葡萄扁晒嘴，Wendy即安慰他：「你第時大個仔都得㗎！」而拍攝後，兩子又分享成為好朋友的經過，Van表示：「第一次見面係一個音樂會，佢哋剛成團，好多Fans，好勁！」AK說：「第二次係動漫節，Nowhere Boys喺我哋之前表演，我有睇呀！」後來因為共同朋友填詞人兼DJ Oscar而常見面，Van笑說：「Oscar好鍾意叫埋成班朋友一齊食飯傾偈，最巧合係佢好多朋友都來自唔同組合，除咗我哋，仲有C AllStar、HotCha、Super Girls等。」他又大讚AK好勤力好乖：「雖然我唔係好老，但年紀大過佢，我同Wendy當佢係細佬，大時大節會叫埋佢一齊食飯、一齊煮嘢食，最深刻我哋一齊煮大蝦帶子青口意粉畀成班朋友食，好開心！」除了下廚，他們還喜愛同一套動漫，認真有緣。