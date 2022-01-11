Kenzie Taylor慾望天后　最愛挑逗

能夠做到寓工作於娛樂，絕對係唔少打工仔嘅夢想，而美國四仔脫星Kenzie Taylor正係當中嘅少數。早喺佢入行之初，坦言做脫星係佢嘅夢想，更加估唔到自己能夠喺脫界獲得佳績，並且成為天后。

收藏四仔

有人問Kenzie Taylor要成為脫界天后嘅首要條件係乜？佢答案嘅順序係興趣、人緣同外形。喺美國密西根州出生嘅佢，外形絕對唔使懷疑，單係一對34DD巨乳已有足夠嘅吸引力，加上迷人嘅樣貌，天生已具備成為脫星嘅條件。而喺讀高中時，佢係一位相當活躍嘅少女，喜歡打壘球同跳舞，而且仲有一個不為人知嘅興趣，原來佢係個四仔迷，收藏過千套四仔，偶像更係名人堂級脫星Jenna Jameson。佢話最愛睇Jenna Jameson嘅戀物題材作品，幾乎每日都會睇五套或以上。

17歲開始做模特兒嘅佢，成年後喺成人俱樂部表演跳舞，正因為咁，被四仔星探發掘，去到洛杉磯嘅脫星事務所面試，以佢出眾嘅外形，當然即時獲得取錄，2015年3月為Diabolic Video演出處女作《Young & Tight》。憑住出色嘅表現，及後獲得著名四仔片廠Girlfriends Films青睞，演出《Future Angels #2》，而呢套作品更令佢一舉成名。

獲獎無數

片中佢展現出床上火辣魅力，不但迷倒一眾四仔迷，更打動埋多間大型片廠，先後為3rd Degree、Devil's Film、New Sensations等演出一系列人氣作，全部都以佢嘅身材為賣點，原因好簡單，因為當時好似佢咁年輕貌美，同時擁有前凸後趷身材嘅新進脫星好少見，加上佢喺床上表現主動，反應亦相當激烈，試問四仔迷點會唔鍾意呢？喺2016年嘅Nightmoves頒獎禮奪得「最佳新進脫星」，可謂實至名歸。

佢笑稱相信冇一個脫星會好似自己咁，喺演出前不斷挑逗對手，希望對方能夠喺床上能百分百滿足自己。正因為佢呢種發自內心嘅情慾演出，所以先至可以獲得四仔迷如此熱愛，更為佢喺2017年嘅Inked頒獎禮獲得「最佳口愛脫星獎」。而喺2020年嘅AVN頒獎禮上，佢憑住惡搞超級英雄四仔《Captain Marvel XXX: An Axel Braun Parody》，更奪得「最佳性愛演出」殊榮，有趣嘅係佢對於劇情零記憶，反而記得對手嘅床上功夫超厲害。

Profile

出生地：美國密西根州

身高：171cm

三圍：34DD-26-34

雖然Kenzie Taylor貴為天后級脫星，但係佢並冇架子，反而經常玩素顏自拍，並將影片放上社交網同大家分享。有網民問佢唔擔心影響形象，佢笑稱最怕就係粉絲愛化濃妝後嘅自己，覺得咁樣係一種欺騙喎！