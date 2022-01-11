馬天宇自爆5歲喪母悲慘身世　惹范丞丞楊洋爆喊

有「翻版張國榮」之稱的內地人氣小生馬天宇近日在節目中自爆悲慘身世，年幼時被母親帶着一起去尋死，結果媽媽死了，自己則僥倖存活。同場的藝人好友楊洋、范丞丞聞言不禁落淚，不少粉絲更對馬天宇的遭遇大表心痛！

內地綜藝節目《青春環遊記》第三季正在熱播，邀來憑劇集《涼生，我們可不可以不憂傷》而爆紅的小生馬天宇擔任嘉賓，席間他打開心扉，與同場的楊洋及范丞丞等分享自身經歷。5歲喪母的他透露：「大概4、5歲時候吧，她（媽媽）就給了我錢，讓我給她買安眠藥，然後我就買了，她就說讓我用剩下的錢買一盒朱古力。我特別想以輕鬆的方式說出來...然後她當時也有帶着我，但是我活過來了！」

馬天宇並未有因此怪責亡母，反而內疚自己受不了美食的誘惑：「如果當時我沒有那麼想吃那塊朱古力，或許我就是個有媽媽的孩子！」聽到友人走過鬼門關的經歷，感性的楊洋不禁掩面拭淚，直言希望早點與馬天宇相識，而范丞丞等則長嘆氣。柳岩則安慰馬天宇說：「其實媽媽已過世了，事情的真相到底是甚麼樣，只有活著的人告訴你，那不見得是真相的全部！」此事近日在社交網瘋傳討論，「馬天宇在青春環遊記分享兒時經歷」話題持續穩佔熱搜榜數天，令粉絲們唏噓不已，紛紛留言：「真的好心痛」、「他還是很努力地笑着」。

其實內地不少演員童年都有不快的回憶，例如趙麗穎及孫儷出身自貧苦農村家庭，毛曉彤及宋芳圓甫出生則遭遺棄，井柏然出生不久父母離異，變成人球由奶奶帶大，16歲因奶奶受傷，開始當送水工補貼家用。眾人都草根出身，如今不約而同獲得相當的人生成就，過往經歷被樂觀形容為「培養演技及修養的慘痛養分」。