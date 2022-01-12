【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初十

辛丑年辛丑月乙丑日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：會友、訂婚、裁衣

忌：詞訟、動土、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：平日忙碌的你，今天宜放慢腳步，思考人生。

金牛座：事業運不錯，宜努力表現自己，上位有希望。

雙子座：投資策略要以保本為主，提防貪勝不知輸。

巨蟹座：不要收埋自己，宜擴闊社交圈，黑色助開運。

獅子座：財運上升，投資傳來捷報，回報令你欣喜。

處女座：可考慮與人合夥投資，有望改善財務狀況。

天秤座：麻煩事接連發生，要提防身心被壓力拖垮。

天蠍座：人緣不錯，友善的待人態度可令你獲益不淺。

人馬座：有大堆事等你處理，考驗耐心，切勿急躁。

山羊座：陪身邊人體驗有趣活動，可令感情更牢固。

水瓶座：小心壓力爆煲，休息能讓你走更長遠的路！

雙魚座：為某件事情操心，不妨向信得過的人求助。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）羊 是非多

鼠：財運佳，有貴人相助，勿錯過致富機會。

牛：事業運平穩，默默耕耘，收穫不會少。

虎：經商者的吉日，生意興隆，財源滾滾來。

兔：事業愛情兩得意，有化險爲夷的好運氣。

龍：是非纏身，容易與身邊人發生口角之爭。

蛇：貴人助力強，財來自有方，不愁沒錢用。

馬：有偏財運，但要見好就收，忌貪得無厭。

羊：是日沖煞，做事心不在焉，忌多管閒事。

猴：工作運不錯，少說多做，機遇陸續有來。

雞：虛心接受別人建議，謀事無往而不利。

狗：財運一般，對生意人不利，業績倒退。

豬：桃花旺，單身者有望邂逅開朗的異性。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大掃除去舊迎新

來到年底，廣東的一句俗語「年廿八，洗邋遢」又在耳邊響起。傳統堪輿學相信，年底的大掃除可把來年的旺氣引進屋內，趁虎年將至，大家不妨選擇一個適合自己家庭的吉日進行大掃除。首先可以判斷過去一年整體家宅運如何，如果全家人運勢皆是順利的，大掃除可從大門開始往屋內打掃，象徵把旺氣收納到住所內；但如果過去一年不太順心，大掃除可從住所的末端往大門的方向，寓意把不好的運氣掃出屋外。

至於選擇大掃除的日子，只要避免與家中成員的生肖相沖便可。如要選擇最好的吉日，農曆年底之前有3個日子可選，但如家中成員有肖猴或肖兔，便應注意下述的日子，以免相沖。

•2022年1月13日（農曆十二月十一日）

吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

（註：此日沖猴）

•2022年1月20日（農曆十二月十八日）

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）

（註：此日沖兔）

•2022年1月25日（農曆十二月廿三日）

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

（註：此日沖猴）