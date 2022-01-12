放棄繼承父業做老闆！ 馬修麥康納希寧做鏟屎工人

奧斯卡金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）憑俊俏面孔在荷里活走紅！出身於美國德州富裕家庭的他，父親James Donald McConaughey是大老闆，在德州擁有油站之餘亦是當地的最大油管生產商。不過「含住銀匙羹出生」的馬修自細對家族生意不感興趣，寧願自力更生！

馬修年輕時期隻身到澳洲闖蕩，在澳洲一年間他除了做過洗碗工人之外，就連農場內的鏟雞糞工人亦做過。後來他返回家鄉繼續升學，在大學期間他修讀法律課程，希望成為一名律師！不過當他閱讀一本名為《世界上最偉大的推銷員》（The Greatest Salesman In the World）的書籍之後，他決定改變改讀電影課程。

雖然馬修放棄「律師夢」，但後來他在多部電影包括《殺戮時刻 》（ A Time To Kill》以及《依法犯法》（The Lincoln Lawyer）中飾演律師角色，過足「律師癮」！

黑歷史

馬修也有「黑歷史」，1999年他曾因藏毒被捕！當時警方收到他的鄰居有關嘈音投訴，鄰居更向警員指懷疑他在德州家中舉行「大麻派對」，警員到場時發現全身赤裸的馬修正在打鼓，結果他們在他家中搜出大麻以及大麻葉，拘捕過程中馬修一度反抗。結果他因藏毒以及拒捕罪名而被拘捕並扣留9小時。