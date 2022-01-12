東方日報C2：當圈外男友Andy冇到？ 陳楨怡爆三角戀周子揚搶認「正印」

前港姐陳楨怡曾揚言有信心與拍拖4年的圈外男友Andy 愛到白頭，近日卻驚爆另有「隱形男友」，流出她與同是港姐出身的何天兒舊愛周子揚多張蜜照。有指2人發展地下情年半，更已達求婚階段，令這段疑似三角戀曝光！

擁43吋長腿的25歲前港姐亞軍陳楨怡（Celina），被指集「白富美」條件於一身，2020年8月30日當選後備受無綫力捧，更以新人姿態被安排到內地連拍兩劇。與戴祖儀前度Andy感情穩定的她，去年7月受訪時，曾揚言有信心破港姐分手魔咒，可跟拍拖4年的Andy走到白頭。

入行前撻着求婚被拒

怎料昨日有讀者爆料，指Celina現任男友其實是「西貢地王之子」前藝人周子揚（Hinson），2人發展地下情已年半：「佢哋透過共同朋友認識，當時Celina未參選，仲係任職設計師，因為佢好純、好靚女又未係圈中人，Hinson瘋狂力追下就開始拍拖。佢哋喺朋友聚會好甜蜜，成日去滑水又打Golf，情人節時，個女仔親手整蛋糕，Hinson又送鑽石，聽講話見埋家長，男仔又求過婚，不過Celina好重事業心，話唔想結婚住，亦要低調戀事。」

爆料者指Celina早有演藝夢，故藉選美入行，而淡出多年的Hinson雖被圈中人嚇怕，但因太愛女友而尊重其決定。現時他是香港首間科技短視頻平台的老闆，業務發展至東南亞，但由於曾是歌手及藝人多年，故不時向女友提供演藝意見。除甘做「柴可夫」管接送外，他又豪花約5位數字購買專業相機，為女友影靚相甫社交網。對於Celina公開承認與Andy拍拖，朋友圈都覺得奇怪，但不敢八卦多問，只是背後竊笑Hinson是「傻兵」。

翻查Celina的社交網，正如她所說不會高調地愛，除沒半張與Andy的放閃照，亦不見Hinson蹤影。不過，據爆料者提供的船P相及高爾夫球場甜蜜合照，Celina身上的服飾與她於前年9月及11月上載的單人照相同，而另一張聲稱是Celina參選港姐前與Hinson的合照，相中素顏的她挨後貼着Hinson，而Hinson風騷地高舉勝利手勢，甚享受有美相伴共享日本菜的時光。

提起Andy即發脾氣

對此，Hinson昨晚以不再是圈中人為由婉拒回應，其後在記者追問下才承認與Celina相戀：「佢未入行前，我哋已經開始拍拖，佢同我講同男友已經分手。（但Celina 去年7 月仲話同Andy 感情穩定？）我每次問呢個問題，佢都會發脾氣，但我好鍾意佢，會選擇信佢。」他認為Celina沒公開其男友身份自有原因：「拍拖年多，我哋好甜蜜，感情好穩定，無論點都會繼續支持佢。」對於女友疑周旋於兩男中，他自嘲：「多謝傳媒話我知自己做咗年半『隱形男友』，不過我先至係正印！」又稱很珍惜這段情，望外界給予空間繼續低調發展。

而身在內地的Celina受訪時說：「同周子揚係認識嘅朋友，現時努力同專心工作，感情事我一向低調，況且唔係事實嘅，我都唔回應喇！」又指在內地忙拍劇及上演藝課程，暫未有歸期。