李靚蕾晨早又發功！列8點聲明反擊：同意我就甫證據

李靚蕾昨晚發文指控王力宏帶同3名男子硬闖家中看子女，造成「吾疆衝突」，有指王力宏在律師建議下帶同第三者探子女。對此，李靚蕾今早（12日）又再發功，列出8點再逐一反擊指控。王力宏方面稱其中一名男子為「夫妻」生活助理，李靚蕾表示只是王力宏私人助理，「長期聽命於你，對你唯命是從的男子」，她坦言當下有報警，而對於被王力宏指想像力豐富，她反擊指自己有提供據佐證，最後更出「大技」指：「如果有證據就提供？好如果你同意我就po...（原本想說不要這麼不堪..畢竟包含很多隱私.也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽..）」看來「雷神之錘」將會再出場！

李靚蕾全文如下

1.結婚才8年，竟然會有一個12年的「夫妻」生活助理？？大家都知道那是你的「私人」助理受你用，長期聽命於你，對你唯命是從的男子）

2.如果真如我所說是否應該報警？：我有報警。

3.我想像力豐富？請說清楚那一個部分是想像的，我提供證據佐證。

4.只是想看孩子？我一直不只歡迎，不斷請求你看孩子，想看孩子為甚麼要違協議中明訂看孩子的條約？？「所有」來訪人員必須經「雙方」評估同意。為甚麼未經同意要硬闖?為甚麼無論事前或現場溝通要隱瞞第三人的存在？

5.沒抱到小孩十分難過？你原本自由可以選擇的時候，你自己規劃農曆年才願意安排回來看孩子...

6.律師建議？：哪一律師會建議你違協議，帶着未經同意的三個男人（其中一還是無論事前或現場溝通都隱瞞他的存在，我素未謀面的陌生男子）來「看孩子」還要要求拔監控？請你提供..我想不通你覺得如果不拔監控，監控會有可能錄到甚麼，會比你現在的行徑更可怕？如果需要證人，一位就夠了，而且可以找一位方都能同意/孩子也舒服自在的人選。為甚麼要在我一個人的情況下帶這麼多人硬闖？

7.透過司法？我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力..來不及保護我人身安全，也無法即時阻你讓我每天精疲力盡的一切作為。

8.如果有證據就提供？好如果你同意我就po...(原本想說不要這麼不堪..畢竟包含很多隱私.也不知道甚麼需要遮蔽甚麼不需要遮蔽..)。