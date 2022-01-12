【爆肝支持】全世界最有義氣的番梘？

台灣「好想好享 InJoyMent」在疫境中成立，由疫境之初大家互望互助的回憶生出「肝膽香皂」的概念，由設計到製作都一手包辦。（互聯網）

變種病毒來勢洶洶，抗疫之路再度陷入難關，除了要減少外出及聚會外，戴口罩以及勤洗手仍然要嚴守；不過，長久抗疫難免令人心生疲倦，要苦中作樂？台灣網上出現了一款「肝膽香皂」，單單外形就已經超吸睛！

聲稱是全世界最有義氣的香皂的「肝膽香皂」，靈感源自抗疫用品及普通話諧音「肝膽相照」一詞，由以「Enjoy Every Moment Of Life」為初衷的台灣品牌「好想好享 InJoyMent」設計及推出，由電腦建模、3D打印、草模打樣測試，都是一手包辦，並找來台灣經驗豐富的製皂老師協助製成，每件都是純手工製造，獨一無二。設計這款以「肝」與「膽」作為外形的番梘，是希望大家在防疫期間堅持相挺，亦寓意朋友間的濃厚情義，作為禮物，實在別含心意。

這塊能起泡的「肝膽」尺寸為75 x 50 x 135 mm，特意設計成適合手握的大小，產品去年年底以集資的形式推出，最近加開預購的100組都已經搶購一空，喜歡的朋友要留意網上幾時補貨啦！