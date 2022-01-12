去年11月出獄　崔鍾勛參加教會活動拒受訪：我有心理陰影

韓國男團FT Island前隊長崔鍾勛於2019年被揭發曾與男歌手鄭俊英迷姦多名女性及散布偷拍的性愛影片，兩人分別被判入獄2年半及5年，其中崔鍾勛已於去年11月8日出獄，今日有韓媒公開崔鍾勛於本月9日與母親一起到首爾江東區一間教會參加禮拜活動時的影片。

崔鍾勛當日戴上眼鏡及將頭髮紮起，他在停車場等母親時有記者上前詢問他的近況，崔鍾勛便說：「你為甚麼要這樣？」當記者問他會否計劃復出，他只回答「對不起」，之後一直拒絕回答問題，當記者問他開始去教會的原因，他便反問記者：「你是怎麼知道的？是通過誰知道的？是教會的人任意公開我的資料嗎？」又說：「我也有心理陰影，你這樣用錄音機對着我，我能夠說話嗎？」

其後崔母上前推開記者和攝影師，並罵記者騷擾其兒子：「他想在信仰之中生存，你們為甚麼要這樣對他？」、「為甚麼要為那些雞毛蒜皮的事情來煩人呢？上帝會懲罰你們的！」、「上帝會代為解決的，結論出來的話就會沒事了，走着瞧吧！」

不少網民留言大表不滿，指崔鍾勛根本沒有悔意：「竟然說有心理陰影，受害人的心理陰影才是永遠抹不走的」、「明明是加害者，卻裝作是受害人」、「刑期太短了吧」。