甜甜的情人節禮物　So Sweet！

雖然距離情人節還有一段時間，但如果要在情人節當天與另一半互送禮物表愛意，就要現在開始想想送甚麽才好。送禮是一門學問，不是一味要貴，只要你有足夠創意，送得啱對方心水，一樣可以討對方歡心。及早揀定禮物一定冇錯，今次就推薦一些超有創意的甜品飾物給大家考慮！

朱古力領呔

超有創意的日本領呔品牌Giraffe與樂天朱古力合作，以品牌最受歡迎的朱古力「Ghana」為主題，製作甜蜜的情人節限定領呔。跟朱古力「Ghana」紅黑兩色包裝一樣，限定領呔都有紅黑兩色，熟悉的品牌Logo以及牛奶朱古力包裝紙等元素都印在領呔上；而且還特別設計了一款用朱古力盒裝住的領呔夾，送給情人時，對方唔覺意就以為自己收了一盒朱古力。另外，除了兩款限定包裝的「Ghana」領呔外，還有3款以朱古力顏料絲線設計的領呔，優雅的花紋更易於在生活中配搭使用。有興趣的話，記住1月13日到官方線上線下商店都可以選購。

窩夫飾物

日本少女心飾品品牌過往曾與多套動漫合作推出夢幻飾品，今次的情人節限定系列，更以大家都喜愛的甜品窩夫為靈感。心形窩夫飾品呈現酥脆質感，彷彿散發着濃厚的忌廉香氣！而且就算是飾品都以士多啤梨、朱古力和乳酪3種口味呈現，飾品上的絲帶也會隨着不同口味而以不同顏色示人。另外，品牌還推出了可作手拿包的朱古力心形單肩包，肩帶的長度可調節甚至能夠拆卸。同款心形散紙袋，可以掛在心形單肩包上做裝飾，一樣可愛到暈！