「性感女神」烈打莫蘭奴為乜借貓王令馬龍白蘭度呷醋

荷里活大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)新作《西城故事》(West Side Story)是重拍60年代經典歌舞片《夢斷城西》。而在原版中飾演Anita的南美女星烈打莫蘭奴(Rita Moreno)亦在新版中飾演一角。向來美艷的烈打雖然已90高齡,但仍然風采依然!難怪她年輕時曾迷倒歌影兩大巨星貓王皮禮士利(Elvis Presley)以及「教父」馬龍白蘭度(Marlon Brando)!

烈打早前受訪時自爆當年馬龍曾背她偷食,最後要搵貓王來令馬龍呷醋重回她身邊。烈打指與馬龍拍拖8年間對方曾持續多次背她偷食,她們於54年的電影《拿破崙情史》(Désirée)拍攝時邂逅,隨即一撻即着!不過她們過往後馬龍即背她偷食:「我喺佢間屋搵到女性內衣,當然,我心都碎埋,我喊住返屋企。我當時好天真亦好憤怒!」翌日,她就收到貓王的經理人來電要求與她見面。當時她想起男友偷食一事之後即答應與貓王見面。

據烈打表示她與貓王只約會幾次,只屬短暫戀情。而她更形容貓王是甜蜜但沉悶的情人。她說:「冇幾耐,當馬龍知道我同貓王嘅事之後好呷醋仲好嬲,嬲到掟櫈。咁樣係好事,佢之後就返回我身邊!」

在馬龍於2004年死後,他的私人物品被拍賣。其中發現他家中唯一一件電影珍藏物品就只剩下一張他與烈打於69年電影《三狼喋血》(The Night of the Following Day)中的接吻劇照。據知他一直將該劇照掛在家中牆上,可想而知他幾咁重視他們的戀情!