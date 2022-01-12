「性感女神」烈打莫蘭奴為乜借貓王令馬龍白蘭度呷醋

荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）新作《西城故事》（West Side Story）是重拍60年代經典歌舞片《夢斷城西》。而在原版中飾演Anita的南美女星烈打莫蘭奴（Rita Moreno）亦在新版中飾演一角。向來美艷的烈打雖然已90高齡，但仍然風采依然！難怪她年輕時曾迷倒歌影兩大巨星貓王皮禮士利（Elvis Presley）以及「教父」馬龍白蘭度（Marlon Brando）！

烈打早前受訪時自爆當年馬龍曾背她偷食，最後要搵貓王來令馬龍呷醋重回她身邊。烈打指與馬龍拍拖8年間對方曾持續多次背她偷食，她們於54年的電影《拿破崙情史》（Désirée）拍攝時邂逅，隨即一撻即着！不過她們過往後馬龍即背她偷食：「我喺佢間屋搵到女性內衣，當然，我心都碎埋，我喊住返屋企。我當時好天真亦好憤怒！」翌日，她就收到貓王的經理人來電要求與她見面。當時她想起男友偷食一事之後即答應與貓王見面。

據烈打表示她與貓王只約會幾次，只屬短暫戀情。而她更形容貓王是甜蜜但沉悶的情人。她說：「冇幾耐，當馬龍知道我同貓王嘅事之後好呷醋仲好嬲，嬲到掟櫈。咁樣係好事，佢之後就返回我身邊！」

在馬龍於2004年死後，他的私人物品被拍賣。其中發現他家中唯一一件電影珍藏物品就只剩下一張他與烈打於69年電影《三狼喋血》（The Night of the Following Day）中的接吻劇照。據知他一直將該劇照掛在家中牆上，可想而知他幾咁重視他們的戀情！