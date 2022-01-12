BY2怒斥李靚蕾講大話　台北警局所長揭報警真相

「蕾神」李靚蕾尋晚（11日）深夜發文，力數王力宏偕同3名男子硬闖家門嚇親3個小朋友，更於文末點名BY2工作室，指未有收到對方提供任何關於與內地警方聯繫協助調查嘅訊息，更上載社交平台私信欄嘅錄影片作助證。

未幾，BY2工作室火速喺今日凌晨（12日）發文指控李靚蕾撒謊，同樣上載錄影片段證「證據」，直接Tag對方：「她又撒謊！難道以為永遠躲在鍵盤後造謠生事，人不在内地，就不用負法律責任嗎？」之後更上載公證書及提供畀警方佢哋曾私信李靚蕾警方聯繫嘅證據影印本再反擊：「我們沒有顛倒是非的文采，只有公證過的證據和清白。希望李靚蕾不要繼續誹謗污衊、操控輿論，給更多年輕人做不良示範。你人不在內地，微博又沒有認證V，很難確認本人身份。既然上線了，請告知你的聯繫方式和通訊地址，接受法律的裁判。」

一直去到今日中午，BY2閨蜜亦加入戰圈，除開聲要求社交平台有關方面將李靚蕾封鎖外，又轉發警方證實有收到李靚蕾「報警」嘅新聞截圖。文中指出李靚蕾於9日已直接致電台北市警察局派出所所長求助，據所長表示，當時佢已同李表明可根據王力宏入侵住宅狀況再正式報案，若果李靚蕾擔心人身安全亦可立刻派警察，不過當時李靚蕾指自己未有報警嘅意思，拒絕警方派人協助嘅建議：「沒有，我跟你（所長）詢問。」因此並未完成全部手續。

而BY2閨蜜續發文寸爆李靚蕾可以直接打畀所長本人，佢拒絕警察派人上門，但轉頭又公開長文控訴被騷擾，更直指佢有特權，相反BY2親自去派出所報警後仲要被質疑報假案同浪費警力：「#李靚蕾說自己有報警# 全職家庭主婦可以直接打給所長本人『詢問』。拒絕警察派人上門，轉頭微博小作文辦案。特權就是好，可以秒上熱搜，可以直接打給所長完成報警，而BY2自己得去派出所報警，還被說報假警和浪費警力。​​​」