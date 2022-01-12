【簡潔生活學】又禁晚市堂食 自煮簡單生酮餐

本來以為見曙光，疫情緩和一點，但又因Omicron再來襲，防疫措施再度收緊，其中晚市禁堂食兩星期，很多家庭擔心今年的團年飯也要告吹。

在艱難的日子，凡事要正面一點，不如趁這兩個星期清清腸胃，學煮兩款生酮菜式，快捷易煮，營養價值高，更可減肥！齊齊增強抵抗力，健健康康迎接虎年吧！

【越式蛋餅】（1人分量）

材料：

豆腐紙 1張（如非生酮食者，可以改用米纸）

雞蛋 1隻

金不換（九層塔） 小量

芝士條或碎 小量

辣椒醬 1湯匙（不喜歡辣，可以改茄汁）

沙律醬 1湯匙

乾葱 小量

做法：

1. 煎鑊放爐上，不要開火，放入一張米紙或豆腐紙。（不要開爐）。

2. 放上葱花、雞蛋及辣椒醬或茄汁，拌勻後可開火，建議用中慢火。

3. 之後放上芝士、乾葱（喜歡可以加一些火腿絲），加上一些沙律醬，可再放些九層塔及青檸皮。

4. 之後用鑊鏟翻一邊過來，再反轉另一邊煎香便完成。

切記：開始時記得不要開火，否則會易煮燶。

【紅燒牛肉蒟蒻麵】（1人分量）

材料：

蒟蒻麵 1個

牛肉片或素牛肉片 小量

洋葱 半個

甘筍 半條

番茄（中size） 1個

薑片 2片

青葱 小量

蒜頭 3粒

豆瓣醬 2湯匙

八角 1粒

月桂葉 2片

醬油 2湯匙

老抽 2湯匙

冰糖 1小粒

熱水1杯 500ml

做法：

1. 熱鑊落油，下薑、葱白、蒜爆香，放入牛肉，加少許水拌炒後撈起備用。

2. 熱鑊落油，爆香洋葱，加入豆瓣醬、番茄、紅蘿蔔再爆香，下少許醬油炒勻。

3. 再放入牛肉/素肉片一起炒至香味釋出，再加入老抽後，倒進熱水浸過食材再煮一至兩分鐘。

4. 放入八角、花椒、冰糖、月桂葉，用慢火煮20分鐘。

5. 最後加入葱條，再放蒟蒻麵，翻滾後，灑上葱粒便完成。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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