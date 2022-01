女星廖碧兒(Bernice)2年前就晒出收到粉色玫瑰花相,又大玩數字遊戲,加上紅心符號留言,似足愛的宣言,不過送花者身份成疑。去年42歲生日,佢就同富二代男友盧啟賢身貼身咁慶祝生日,仲自己晒相,令大家再次奇怪到底二人分手與否。點知到咗今年43歲生日,佢今日(12日)再次上載收到粉玫瑰嘅相,今次更加大大紮,即被指佢收到99支玫瑰花,其花語即係「愛你長長久久」,而佢仲懶神秘咁Tag上「You know who you are(你知道你是誰)」,加上佢証星期生日正日着晒低胸吊帶背心自拍咁風騷,睇嚟佢依家心情都夠晒甜蜜,未知佢幾時先肯公開身邊人,等大家可以正式祝福佢呢?