價格近2億港元　Bow Sprit　如箭在弦

近兩年受疫情拖累，周圍飛變得難上加難，但如果經濟上負擔得起，可考慮改搭遊艇，同樣可以周圍去，還可跟一望無際的海洋來個近距離接觸，享受自由自在的出海生活。正因如此，不少老牌造船廠紛紛投資遊艇生產線，像以下介紹的新款遊艇「Bow Sprit」，為意大利新興品牌Vittoria Yachts的處女作，不但性能卓越，其設計與設施更令人眼前一亮，難怪價格高達2,250萬歐元（約1.98億港元）。

船頭設計似弓箭

船長54.17米的「Bow Sprit」是Vittoria Yachts的第一艘遊艇，屬於Explorer Line，也就是為海洋探索而設計。由於Vittoria Yachts的母公司有近百年造船經驗，所以「Bow Sprit」的生產過程加入了軍艦的某些特徵，可在不同天氣下航行，並具備全自動巡航能力。另外，船頭的設計與別不同，猶如弓箭般鋒利，有型之餘，亦有利於划破海浪，減少前行的阻力。

航程達6,000海里

性能方面，外觀呈運動型線條的「Bow Sprit」由兩台MTU 16V2000M61發動機提供動力，並配備4個穩定器（Zero Speed Stabilisers），最高航速可達16節，巡航速度則為14節。值得一提，因油缸容量為75,000公升，可支援遠程航行，若以10節的經濟速度航行，航程達6,000海里，能輕鬆跨越大西洋，並讓船主能舒適地前往各偏遠之地，體驗出海探索的樂趣。

空間用途具彈性

說到遊艇內部，分設3層甲板，可因應船主要求，劃分出5或6間客房，足以容納最多12位客人和8位工作人員。戶外空間方面，用途可以按需要而更改，當中以位於船尾的海灘俱樂部最大，達140平方米，並設有一個泳池，兩邊可擺放躺椅，讓乘客享受日光浴，最特別之處是泳池地板可升高，供直升機停泊及升降。

另一個特色設計是設於下層甲板的車庫，可由主甲板兩側的樓梯進入，而它又備有側門，透過滑動玻璃面板打開或關閉，方便進入海中。若不用擺放水上玩樂設備，也可改造成休憩花園。

規格表

船長：54.17米

船寬：9.0米

吃水：2.5米

總噸位：少於500GT

油缸容量：75,000公升

水箱容量：8,000公升

引擎：2 × MTU 16V2000M61

巡航速度：14節

最高航速：16節