鐵拳英雄︱唐詩詠被元秋打到落水　雙腳朝天慘慘豬

藝人陳展鵬、唐詩詠、陳山聰和姚子羚等主演的無綫劇集《鐵拳英雄》昨晚（11日）播映第2集，首集中劇情主要交代主角們的童年時代及展鵬、山聰父親的關係發展，眾人已打到飛起，而昨晚一集眾人的「成年版」正式出場。平時演開斯文角色的詩詠，今次於劇中可有極大突破，角色破格，除了是她首次拍打戲，做打女之外，角色更是貪錢、狡猾又搞笑，其中一場小朋友偷她錢的戲份，她一手抽住小朋友衫領，穿着短裙的她更戙高腳盤問對方，粗魯到不得了。

之後她又被元秋打到跌落水，雙腳朝天，狀甚搞笑。而喜歡詩詠的伍允龍，在劇中傻更更，喜感十足，更為幫詩詠酬錢打黑拳，而詩詠對着他時呼呼喝喝，對白抵死，救伍允龍出差館時更向他謂：「你次次踩完屎都要我幫你抆嘅！」夠晒潑辣。

不過講到被元秋打落水的戲份，詩詠可謂完全唔錫身，因為整套劇不論打戲及動作戲，演員都親身上陣，就連這場背脊向天撻落水的戲份，詩詠都親自上陣，她接受東網訪問時謂：「撻到我成隻嘢咁呀！我係企咗個高台度，然後佢哋一嘢就踢我落去，因為佢哋唔踢我落去，我都唔識用度力，我第一次拍呢啲，嗰一刻我真係冇諗過任何嘢，佢哋好大力咁一踢落我心口，我就撻咗落水，武師有提我要LOCK實條頸，唔係就好容易CHOK親。（好痛喎！）咁樣撻落去度力係好大，係痛嘅，嗰一刻好驚，但我都唔敢諗，我只係諗快啲拍完去，拍呢套劇係好辛苦。」

此外，陳山聰於劇中的泰國警察造型相當有型，而昨晚一集山聰亦有多場打戲，甚為出色，最尾一鏡的轉頭LOOK，表情更是殺死人。而陳展鵬、伍允龍、姚子羚都打到飛起，而展鵬於劇中不時要講潮州話，網民指喜歡又過癮，就連昨晚一集播完他們於社交平台開LIVE時，劉佩玥同山聰都有叫佢再講嚟聽呢！