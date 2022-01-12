王力宏被爆提議黑人夫婦陪上吾疆　遭李靚蕾堅決拒絕

「蕾神」李靚蕾昨晚（11日）深夜上演「蕾神痛擊力宏」第二季，圖文並茂踢爆對方帶3男想硬闖吾疆看小孩，而且3男是未經她同意的人，事件引起不少網民熱議。有網民建議王力宏當日應該帶「永遠的熟人」陳建州（黑人）和范瑋琪夫婦上門，事件就可能不會搞到那麼大，因為李靚蕾曾幫過黑人夫婦洗白，指他們沒有跟王力宏玩多人運動，明顯不討厭他們。據知，王力宏的確向李靚蕾提過黑人夫婦為陪同人選，但被蕾神拒絕，另外又提過律師陪同，也遭李靚蕾否決。

蕾神在昨晚的千字文提及，到吾疆的來訪人員必須要經過她與王雙方同意，對於為何接連不接受黑人夫婦及律師的提議，蕾神接受台媒訪問時說：「王力宏從來沒有直接跟我（或是透過美國調解師）提出黑人、范范，或律師陪同看小孩的要求，只有在探視當天的凌晨12：30透過美國調解師傳達希望帶2位男性工作人員前來，我當時覺得有安全顧慮拒絕了。」她又說：「前陣子有曾經收到黑人打來關心我們之間的狀況，表達力宏跟他說他即將要出關回家，私下詢問他是否能陪同（從未提及范范或律師），所以黑人想私下先詢問我意見。當時我回覆，因為黑人是王力宏的朋友，而且長得比較高大（1米90高），跟我們孩子也從未見過面，如果突然來我們家觀看我們相處，我覺得孩子會不自在，而且我們從未在孩子面前有過任何的衝突，相信我們那天都能扮演好孩子的爸爸媽媽。如果他真的有顧慮，我們可以商議看看讓孩子常見面的好友家庭來玩，這樣比較自然？如果要有第三方，應是雙方和孩子都能感到自在的人選。」