【又要食外賣】歎滋味西餐

除了適合分享的中菜和東南亞菜，年輕人拍拖或聚會，多數揀西餐來品嘗，今次介紹的西式外賣，無論是惹味的西班牙菜或燒烤，高級的扒房或親民的西餐，統統都有得揀，豐儉由人，偶然在家嘆番餐都不錯。

高級盛宴

套餐連配酒

品嘗惹味西班牙的時候，來一杯酒作配更加美味。中環La Rambla新推出適合2至8人享用的外賣套裝，如2人餐就有西班牙烤雜菜配鵝肝慕斯及煙熏鰻魚、紅蝦魷魚墨汁海鮮飯等菜式，並配有2杯Sangria。4人套餐則有松露比基尼三文治、西班牙海鮮卷、香烤阿拉貢羊肩肉、傳統西班牙乳豬等，會附送1瓶Cava。8人套餐會附送1瓶紅酒。除了套餐，客人亦可㨂選單點菜式。

屋企鋸扒

買塊靚扒回家，有時都驚自己整得唔好食變浪費，高級扒房Morton’s The Steakhouse因禁晚市，特別在午市或外賣提供3道菜午市滋味套餐，頭盤有凱撒沙律、特色生菜沙律或焗洋葱湯，主菜有香煎雞扒配蒜蓉菠菜及檸檬牛油汁、烤蜜糖黑醋三文魚扒選擇外，還有經典的6安士免翁牛柳配香炒洋葱醬及藍芝士牛油，夠晒分量。配菜可選珍寶蘆筍、酸忌廉薯蓉、忌廉菠菜或芝士松露炸薯條，最後有甜品朱古力慕絲、紐約芝士餅或法式焦糖燉蛋作結。客人亦可點選部分主餐牌菜式、指定套餐或葡萄酒作外賣，在家鋸靚扒。

直火燒烤

香噴噴又熱辣辣的燒烤，是冬日美食首選，中環標榜直火燒烤的Fireside首次推出的3款4人的全新到會套餐，第1款套餐就有煙熏拼盤、香烤原條馬友、乾式熟成45日的Cachena Steak、阿拉斯加帝王蟹等。第2款套餐有煙熏豬頸肉、熟成鯛魚、西蘭花和巴斯克芝士蛋糕等。最後1款套餐就有西班牙鴨腿飯、乾式熟成75日800克的13年Vaca Vieja熟齡牛Steak Bone。若然你想有更佳的享受，更可在網站預約大廚上門服務，直接在家中品嘗原汁原味的美食。

新派歐陸菜

大廚的烹調技術和風格，對菜式有很多的影響。中環的歐陸餐廳因應新加坡籍主廚Bally，設計的歐陸菜式會滲入新加坡風味，相當獨特。現時除了於下午推出5道菜和9道菜嘗味菜單，亦特地推出3道菜的2人外賣菜單，當中包括黑果牛油麵包、「肉骨茶」豬肋排或喇沙蒟蒻飯，以及斑蘭芝士蛋糕。另外還有單點的麥皮炸雞籃，可以和大家分享。

親民之選

自取8折

西日式Café相當受年輕人歡迎，意粉、米飯、甜品和飲品，很多都是打卡之選。日系輕食Café SENSU有各式麵食、薄餅和漢堡等菜式，包括意大利辣肉腸薄餅麵包、咖喱吉列豚肉飯、招牌旋風蛋包飯等，亦有適合素食者的美食如番茄野菜扁意粉、野菌黑松露扁意粉等，由現時至1月20日，客人如外賣自取，可享8折優惠。

意式家庭風味

意大利菜式一向適合開心Share，尖沙咀Da Filippo Trattoria以意大利家庭風味美食作賣點，有多款薄餅和意粉選擇，由現時起推出不同的優惠，如堂食可享Happy Hour飲品買一送一，外賣的話，自取享有8折優惠，於指定網站買外賣有9折。

一應俱全

即使吃外賣，都想有得揀，可以一次過食勻多地菜式最開心。中環的Graham Street Food Hall內有5間餐廳可讓大家一次過選擇。如美國南部菜式的Smoke ＆ Barrels有各式煙熏食材三文治，底特律風味薄餅的Motown Pizza & Wings則提供2至4人的到會套餐，另外還有La Viña提供的巴斯克芝士蛋糕或其他甜點，即使大家各有喜好都無問題。

輕盈之選

日日食大餐，偶然都想來得簡單一點。IKEA餐廳特別由現時至1月20日推出外賣自取85折優惠，除了原有菜式外，餐廳於現時至1月19日有推出3款新菜式，包括黑毛豬火腿無花果火箭菜沙律、香港限定黑啤燴牛肋條配香草番茄扁意粉和油封鴨脾伴番薯蓉‧法邊豆及黑醋汁，偶然吃得輕盈一點都不錯。

輕鬆歎啡

除了正餐，下午茶外賣都可以好Chill，中環本地精品咖啡店Between有單點的外賣和套餐，單點有沙律、不同口味和配搭的三文治Sando、主菜和甜品等選擇，三五知己想在家或辦公室來個簡單下午茶，則可揀選套餐，4人份的Coffee Set有雞肉羅馬生菜沙律、海老天婦羅配醬汁、日式芝士蛋糕及自選咖啡。三文治‧黑咖啡到會套餐內有16件4款口味三文治，配1公升黑咖啡，是提神醒胃之選。於指定網站選購和輸入優惠碼，選用外賣自取服務可享9折優惠。

平食星級法菜

提起米芝蓮級美饌，大家都會將之與價格掛鈎，其實坊間也有不少抵食米芝蓮美食，本地優質營養膳食外送服務公司Eatology就由米芝蓮星級廚師設計精緻輕盈健康法式料理融入膳食計劃入面，炮製出包括法式馬倫哥燉小牛肉、烤火雞以及自製煙熏三文魚等，還有招牌的招牌菜式包括黑松露白汁火雞、蒔蘿油漬鱈魚、日式雞肉丸、泰式大蝦沙律等。由即日起至2月28日更推出兩款限時優惠，於網站訂餐時輸入「NEWYEAR2022」，即享HK$150膳食折扣優惠；而預購「一星期膳食計劃套餐」時輸入「PERSIST22」，首20名更將獲品牌提供一整天免費膳食菜單添，想平食星級美食就唔好錯過喇！