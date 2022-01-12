澄清「長髮索女」係「阿嫂」　方力申分享「廁所的事」嘆被人誤解

藝人方力申自從與鄧麗欣結束10年情後，一直都沒有女友，不過緋聞女友就有陳瀅，同樣是宅男女神，日前有消息指她與一名「長髮索女」祈福，他隨即解釋這位女士是他「阿嫂」，即是好友的太太，他澄清說：「我哋只係排排坐，唸唸經，全晚都冇同阿嫂講多過兩句，哈哈！」

不過這件事就引發小方分享另一件事，他突然感觸慨嘆自己的感情生活，經常遭到外界誤解和質疑，更被誤會是「食女王」，而這件事亦都是小方在廁所偷聽到兩男對他的評價，這件「廁所的事」令小方心靈有點受傷，他說：「話說早兩日有兩位陌生人同我傾偡講開游水，佢哋知道我之前嘅慈善環島泳，跟住我話我有keep練水，最近先一口氣游咗10公里添，大家合照之後，我去咗廁所，十分鐘左右，兩位先生入咗嚟廁所，佢哋當然唔知道我其實都喺度。『10公里喎，香港到尖沙咀再返轉頭都唔知要游幾多次喇，真係勁。』、『係囉，體能又好又靚仔仲要識得講嘢，一定大把女啦！』、『咪就係，仲要唔結婚喎，佢一定食唔少，不過有樣嘢佢一定唔使食，就係偉哥喇，體能好又大大隻隻咁！』喺呢個時候其實我可以出去，但係我冇。」

小方坦言以前好介意人哋會誤解他的為人，但介意都冇辦法，不過依家他終於明白當中嘅原因：「就係因為我哋唔係同一類人或者唔係同一類諗法嘅人。好似我好鍾意食肉，同一個食素嘅人講。『你呢幾年轉咗食素？餐餐食素？我唔信，有偷食過少少肉嘅！一定有！喂，以前你無肉不歡㗎喎，我打死都唔信你冇！』因為我同佢唔係同類人，諗法唔一樣，又或者我根本做唔到，唔可以食素，所以我咪唔信佢囉。日後如果大家遇到相似嘅情況，你哋都唔使再唔開心喇。我嘅分享完畢多謝收睇。」