本日日本：USJ首個家居雜貨品牌　史諾比MINIONS打頭陣

對於不少愛前往大阪旅遊的朋友來說，前往日本環球影城（USJ）玩樂幾乎成了指定動作！但由於疫情關係，旅客要前往該主題樂園似乎有不少難度，有見及此，USJ剛推出了首個家居雜貨品牌「UNIVERSAL FUN! AT HOME」，讓不能到訪的朋友也可感受箇中歡樂氣氛。該品牌分別推出了迷你兵團Minions及史諾比Snoopy兩個系列，其中Minions系列採用的鮮艷設計，令人聯想到USJ內的Minions Park，產品分別有掛牆鏡、室內拖鞋、毛巾套裝及連身裙等。而Snoopy系列則以「在樂園中享受的史諾比」為概念設計，並加上適合打卡的元素來炮製掛牆畫板、地氈及LED燈化妝鏡等。即日起可於USJ內的Universal Studio Store等店舖有售，而USJ的網店則於1月25日起有售。