朱晨麗莊思明孖住行山打Golf　操弗身體抗疫

藝人莊思明與朱晨麗（朱朱）同是港姐出生，雖然不是同屆，但思明與這位師妹經過多次合作及共同友人的聚會後變得投契，二人早前更齊齊打高爾夫球。思明近日不時做運動，又去行山、與狗狗跑步，生活相當健康及充滿正能量。她受訪時謂：「我都好耐冇打，讀書時打過，近排想個人健康啲，所以做多啲運動，行山接觸吓大自然，就算疫情點都好，自己免疫力都會強啲。」

講到家姐莊鍶敏（前名莊思敏）改名，問她會否改埋時，思明說：「係呀！不過我冇呢個打算，因為我覺得人嘅心態緊要過一切，睇你點樣面對你自己嘅人生，每個人嘅觀點、諗法都唔同，希望佢改咗名之後會得到佢想要嘅嘢，最緊要身體健康、開開心心。」

談到現時政府因疫情收緊政策，經營多間燉湯店的她坦言：「生意OK啦！但一定冇以前咁好，疫情2年都大受打擊，好多人經濟、工作都受影響，唔想使咁多錢，好在我哋都係平價嘢，唔會影響好大，都捱得住嘅！」而她今日（12日）亦有去行山的朱晨麗說：「鍛煉吓囉，嚟緊都要做多啲運動，我都有做瑜伽、行山、打Golf，依家又唔出得街，惟有搵啲運動做吓。」