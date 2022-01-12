青春不要臉︱大講藝人親身經歷　梁朝偉黃日華都現身

由余德丞、丁子朗及劉穎鏇等主演的無綫新劇《青春不要臉》即將推出，劇情交代一班年青人於電視台的各種經歷，以汗水、淚水、歡笑及溫情交織出的成長故事。今次背景以八十年代影視圈為主題，劇組花了大量時間做資料搜集，除角色原型來自當年紅極一時的電視台小生花旦外，就連劇中角色經歷，也參照了當年電視台部份藝人的親身經歷。劇組同時亦用盡千方百計搜羅相關道具，務求「還原」當年經典。

劇組同時又運用了影像技巧，透過CG特技將劇中角色融入當年資料影片內，當中包括當年藝訓班試鏡、香港小姐競選，以及昔日經典劇集等，而當年電視台當紅的小生花旦如梁朝偉及黃日華等，則會以「特別形式」亮相與觀眾見面。

有份參演的伍樂怡（Kelly）被問到拍攝相關戲份時，是否很高難度，她表示最緊要事前做足功課：「睇咗啲資料片先，肢體語言同動作都要跟足，否則前咗少少或後咗少少都會出咗位，就會Key唔到。」她分享拍攝《神鵰》玉女心經經典場口時的趣事說：「嗰場想跟番原著，楊過同小龍女坐喺度係咁轉，但因為個轉盤壞咗，現場只能靠工作人員幫手推動，我哋就要努力保持住上身嘅穩定性，諗番起都好搞笑。」