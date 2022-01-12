2022米芝蓮必比登推介　7間新上榜

每年都令人期待的米芝蓮指南，今年的《香港澳門米芝蓮指南 2022》名單將於1月19日公布 ，在此之前，大會率先在今日公布必比登推介名單。

必比登推介是指以低於HK$400能享受到3道菜式（不含飲料），以實惠價錢感受到優質的菜式小店或小食。今年香港有59間店入圍，當中有7間是新入選小食及晉升食肆。

3間新入選的晉升食肆中，分別是「陳勤記鹵鵝飯店」、「大圍小館」及「天鴻燒鵝」。在1948年創立的「陳勤記鹵鵝飯店」，主打多款滷味，有鵝肉掌翼鵝肝、豬耳、豬頭皮、五花腩和豬肉糉等滷水和小吃，店內亦有過百款潮式小菜，深受街坊歡迎。而位於大圍的粵菜館「大圍小館」，招牌菜有仁稔蒸排骨、煎糯米雞、灌湯餃等點心，亦有創意的小菜，帶來無少新鮮感。至於粵式燒鵝專家「天鴻燒鵝」，於2001年開業，選用由佛山養殖場運來的黑棕鵝製作燒鵝，高峰期每日可賣近百隻，另外還有蜜汁叉燒、燒鴨、花雕醉雞等選擇。

另外4間新入選的小店，就提供了吸引和治愈的街頭小食，元朗的「倆口小吃」主打刈包，主理人曾於多間星級餐廳工作，內有多款口味如蝦餅、芝士泡菜炸雞和傳統口味選擇。彩虹「丁爸食府」是台灣人主理的小店，供應如蚵仔煎、蛋餅和滷肉飯等台灣小食，口味夠地道。紅磡「滿堂樂滬京風味」提供即叫即整的正宗上海粢飯，另外還有酸辣湯與鹹豆漿等。最後一間是深水埗 的「公和荳品廠」，相信大家都耳熟能詳，小店內的自製豆腐相當出名，無論豆漿、豆腐花、煎釀豆腐等都有濃郁豆香，經常大排長龍。