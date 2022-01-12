壽星仔麥子樂「疫市」做老闆　一個願望好簡單

今日（12日）是麥子樂正日生日，一眾同公司藝人余香凝（Jennifer)、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、徐頴堃（Erica）、林千渟，連同余潔滢（Zoe）、梁式昕（Catrina）齊為「壽星仔」切蛋糕慶祝，更邀請2月份生日的Zoe及剛度過生日的Catrina一同吹蠟燭許願，期間他透露在過去一年進軍飲食業開了餐廳，升呢做「老闆」，故生日願望希望疫情盡快過去，所有事回復正常。

麥子樂在疫市中創業難免會受到影響，不過他認為辦法總比困難多，希望大家可以共渡難關；又大1歲，屋企人可有催婚？他表示沒有，自言對感情事從不強求，認為暫時以工作為重，除了生意上發展外，亦希望可以嘗試不同角色，角色得到觀眾愛戴。

Zoe與Catrina在過去一年，一起參加了真人騷選秀節目獲得好評，二人異口同聲表示是事業上一大突破，其中即將下月踏入25歲生日的Zoe，表示希望25歲可以嘗試拍攝電影，她說：「一向生日同新年都係一齊過，所以通常生日會同朋友打吓麻雀、拜吓年，嚟緊25歲，我希望可以拍電影，為了裝備好自己，年初開始學打功夫，希望遲啲可以用得着。」至於憑參與真人騷節目嶄露頭角的Catrina表示過去是豐收年，可以憑節目得到觀眾認識，她希望新一年可以繼續突破，寫好歌、拍好節目。