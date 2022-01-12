欣宜瘋狂想行桃花運　搵七仙羽指點迷津

剛奪得《叱咤》女歌手金獎的鄭欣宜與七仙羽（七師傅）今日（12日）為譚仔雲南米線拍攝廣告，欣宜穿上鮮黃色上衫配紅耳環，相當搶眼，七師傅亦不輸蝕，以一身紅噹噹旗袍再配春麗頭，夠晒喜慶，甚有賀年氣氛。2人拍攝期間默契十足，全因之前經已合作過，皆因欣宜有份參與對方主持的賀年節目《七福星》，七師傅笑言：「節目內容當然要保密，但都有為佢今年嘅運程給意見，啱啱見到欣宜我都即刻恭喜佢連拎兩個大獎，欣宜亦好謙虛話拍完節目沾了『師傅愛你』旺氣，新一年有好開始，要多謝我請我食飯。欣宜一向我都好欣賞，真係由細睇到佢大，見佢喺台上感言有笑有淚，我都鼓勵佢，大家都係有經歷、身經百戰的人，所以做好自己就有收成，真金不怕洪爐火。」

七師傅亦笑指自己很旺，她謂：「你睇吓同我一齊做嘢嘅人有幾旺，下世老公軒公（張敬軒）同欣宜都係《七福星》嘅嘉賓，2人都拎咗叱咤金獎。」欣宜亦大讚師傅旺氣迫人，並且想再向師傅指點：「新一年事業順利外，師傅猛笑要唔要幫我添一點桃花，我同師傅講桃花要，要好多，因為做呢一行桃花就係人緣，至於姻緣嘅桃花就隨緣了。」提到新年如何度過，欣宜就表示要看疫情：「本身都有一些工作安排，但要看看疫情，希望會有好轉。」

此外，譚仔女聲合唱團（譚仔女團）隊長玲玲姐和副隊長彩燕姐在廣告中以傳統漁民造型示人，2人均表示與七師傅合作很好玩，玲玲姐表示：「之前未有想過可以與林家謙唱歌拍MV，到今次同七師傅一齊拍廣告，令我覺得做譚仔姐姐可以好多突破，有無限可能性，之前從來沒有想過。」副隊長彩燕姐亦對譚仔女團出道甚有期望，她說：「作為譚仔女團一員，之前已經同林家謙、七師傅合作，希望可以同更多人合作，好似《全民造星VI》新女團誕生，如果有機會可以同她們合作就好了，可以與年輕人唱歌跳舞，都應該好好玩。」