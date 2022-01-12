滑板金牌首推NFT　3D雕塑紀錄招牌動作

非同質化代幣 (Non-Fungible Token，NFT)近日成為城中熱話，明星、潮人與藝術家爭住玩，體育界則早有NBA Top Shot掀起一股風潮。近日2020年東京奧運滑板金牌得主堀米雄斗亦宣布參與其中，聯同數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB，共同發布名為「The Golden 22」的NFT，也是全球首個授予完整數碼知識產權權限的奧運金牌得主NFT。

「The Golden 22 」以3D數碼雕塑呈現，捕捉了堀米雄斗的標誌性滑板動作，這個動作令他首次登上Thrasher雜誌的封面，也讓他奪得首屆奧運會滑板賽事金牌，意義非凡。另外，這個NFT為「元宇宙就緒(Metaverse-Ready)」，擁有者將獲得「The Golden 22 」的完整數碼版權權限，除了數碼雕塑外，還附帶一組堀米雄斗頭像的3D原始檔案，能夠放入任何數碼世界當中，包括元宇宙，又或創建或發布任何類型的數碼媒體，例如影片、動畫、遊戲、數碼商品、收藏品，甚至衍生後續NFT等。

「The Golden 22 」即日起透過fwenclub.com以洽購形式出售。是次交易將接受以美元、以太幣(ETH)或Solana(SOL)加密貨幣支付。