女網友疑似發表分手宣言　暗示林俊傑疑介入別人婚姻

新加坡歌王林俊傑（JJ），去年開始被女網友曖昧Tag名指「成年世界冷處理不好」疑似作出「感情控訴」，雖然他已透過公司發出聲明駁斥無端被造謠，女方亦曾一度表示：「我此刻文中所講的人不是林俊傑先生！」但之後又反口，上載電話對話音頻並意有所指。

事件擾攘多時，今日該女網友再度Tag了林俊傑發文疑似提出分手，表示：「我們這段分手進行結束時的情感，過了這個風口浪尖。到日後某一天會變成平淡還是衍生更多複雜的人事出來。從始至終都是那句話，兩個人之間的事，取決於兩個人。」

她又表示林俊傑欠她一個道歉：「希望過了這個風口浪尖，你能做一次有真正男子氣概的男人，可以紳士禮貌的還給我。而不是又來你身邊的帶給我們充滿黑暗和壓抑的人，來質問我威脅我的這樣的方式，還稱之為跟我進行了深度疏導。我真的怕了這種深度疏導了。」

貼文一出引起網民熱議，對於網友對她有不同評價，她表示：「我和林俊傑的事，跟其他的新聞事件都沒關系，有質疑說我是借別的新聞炒熱度，也有質疑說我是不是『幫助』天王轉移話題到jj，當然不是！我是昨晚8點多發的微博。 如友人說的『每對夫妻，每對情侶，的狀況情況都不一樣』 。人生唯一不改變的，就是一直在變。」

她有感而發表示：「也許我們真的要淡然的心態去看待一切。想不到的改變吧！希望女性都學會要冷靜、理智保護好自己，不該懦弱的時候，一定要勇敢！這兩年，相信每個人都不容易，希望大家都能夠用堅強的意志力，不管世界變得怎麼樣，都要堅持自己心裏最單純的那份愛，向陽而生，走到最後。」

文中她提到：「不知你是否又在跟目前身邊女生說我很傻吧？但過這一次，我也終於你明白為何跟我說，你覺得那個為了你要離婚的前任太傻了。」指出有人介入過另一人的婚姻當中。女方發文後，事件隨即被網民瘋狂點擊，登上熱搜榜。