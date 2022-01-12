日下部螢　玩變裝誘惑

雖然話以不變應萬變，不過做寫真女優如果唔識得變通作多元化發展，就好容易被淘汰，就算只係專注拍寫真，亦需要喺演出上作轉變，咁先可以為觀眾帶來新鮮感嘛！好似日下部螢就自稱為「日本第一多主題影相對象」，即刻睇吓佢點解可以做第一啦！

可愛童顏

日本寫真界有好多令人估唔到嘅女優，唔係話佢哋背後做過咩大事或唔見得光嘅事，而係估唔到佢哋嘅真實年齡呀！唔少女優生得一副稚氣未消嘅可愛童顏，但其實年紀唔細，已經超越日本法定年齡好耐，好似有「合法蘿莉巨乳」之稱嘅長澤茉里奈咁，個樣好似剛剛成年咁，事實上已經有26歲喇，而今日同大家見面嘅日下部螢，大家可能覺得佢只係二十出頭，其實佢來年就迎接30歲生辰喇！

除咗樣貌仲係咁天真可愛，肌膚又白又嫩，身材亦Keep得好Fit，而且婀娜多姿，上圍對G奶夠晒分量，而螢妹都認為巨乳係自己嘅一大賣點，更加覺得波邊同南半球最吸引，唔知大家點睇呢？計我話要剝清光睇晒先可以好好品評喇。

形象百變

佢早喺2017年已經投身寫真界，不過第一隻寫真DVD作品《螢》到2020年尾先至推出，原因係點解呢？原來係螢妹嘅主要戰場唔係拍寫真，而係出席攝影會搵真銀。

講到呢方面，螢妹就叻女喇，因為佢知道班龍友除咗鍾意拍攝身材豐滿嘅對象，仲希望可以影好多好多不同風格嘅服裝，正因為咁螢妹經常大玩變裝誘惑，換上身畀人影嘅服裝有過千套，所以佢自稱為「日本第一多主題影相對象」絕對唔係吹水！然而，螢妹覺得咁樣都未夠，佢表示好想將來由自己設計服裝，再換上身畀人影相，亦想將自己嘅烹飪手藝以及彈鋼琴表演融入攝影會當中，嘩！有得食，有得影，仲要得聽音樂，我諗好多龍友就算畀多少少錢都會參加喇！

日下部螢形象百變，次次出席攝影會都會換上大量服裝，而部分照片就會分享到社交網，大家Click入去就可以睇到螢妹多花樣嘅寫真照喇！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-23-34