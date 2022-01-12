胸奴族最強剋星係佢？

男人梗係鍾意睇巨乳啦，但係有冇諗過囡囡身懷巨乳，因而令生活上出現好多煩惱呢？為此有日本網民便翻出一件具有束胸功能嘅內衣，即時獲得受巨乳困擾嘅女性激讚，不過胸奴族就梗係唔多Like，仲話係佢哋嘅剋星添！

變得平平無奇

胸奴族最大嘅樂趣，莫過於欣賞一對又一對巨乳。不過，最近喺日本有一件產品掀起話題，同時成為佢哋最大嘅剋星，就係「束胸內衣」喇！呢件內衣其實早喺幾年前已經出現，而佢誕生嘅原意，係為一班因為身懷巨乳而造成困擾嘅女性而設。當佢哋着上束胸內衣後，激凸嘅胸部就會變得平平無奇，生活上自然更方便，亦唔使再受到其他人嘅奇異目光而感到尷尬。

有着過呢件束胸內衣嘅女網民表示，效果相當顯著，就算做運動時，內衣亦能夠好好包裹住巨乳。不過最令人意想不到嘅係，佢竟然係唔少巨乳女Coser嘅恩物，皆因每當佢哋Cosplay男性動漫角色時，束胸內衣便會大派用場。只係一眾胸奴族卻坦言相當擔心，話咁樣會令巨乳日常嘅時間大減囉！

凍齡公主寫真集

日本偶像團體「放課後公主」自2011年8月成團以嚟，一直以清純氣質迷倒粉絲，人氣亦相當高企。不過喺上年3月，當中年紀最大嘅成員道重佐保宣布退團，正當大家以為佢會淡出藝能界之際，早前佢喺社交網表示以「放課後公主」身份，喺眾籌網站Campfire籌募費用推出最後一本寫真集。本來為引退寫真集進行眾籌嘅做法好常見，咁點解道重佐保呢本寫真集會成為日本網絡熱話呢？除咗因為現年30歲嘅佢，外形恍如凍齡一樣之外，更因為呢本寫真集係佢出道以嚟嘅首本寫真集，仲要係着內衣展露好身材，作為眾多日男女神嘅佢，點可能唔引起關注呢？眾籌活動雖然到今年1月底為止，但至今已籌得超過50萬日圓，相信喺限期前唔難達到300萬日圓嘅目標。

約會對象講分寸

雖然坊間有唔少關於男士兵器長短與女士性愛滿足度嘅調查，大致上調查結果都係話男士兵器唔太短，女士都唔會介意。不過早前網絡論壇Reddit上嘅一篇討論文，卻再次將男士兵器尺寸與約會對象扯上關係。

事緣有女網民出貼問：「有冇辦法喺唔上床嘅情況下，知道男士嘅兵器尺寸？」大部分網民都正常回應話除咗直接問對方，睇怕都冇其他辦法，點知呢位女網民就話：「老實講，兵器硬直時得5.9寸或以下，對我嚟講一啲興趣都冇囉！」呢句話即燃起網絡火頭，其中有唔少男網民反問佢能夠分辨出5.9寸同6寸之間嘅分別，亦有女網民回應指佢男友得4寸，但相當「好用」。貼文至今獲超過4,100條回應，唔知大家又點睇呢？