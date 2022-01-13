【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月十一

辛丑年辛丑月丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、立約

忌：祭祀、作灶、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、3、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：待人接物忌用命令口脗，客客氣氣避免樹敵。

金牛座：被疲勞轟炸，處理錢銀必須打醒十二分精神。

雙子座：說話宜婉轉一點，太過直白有可能得罪人。

巨蟹座：做事思前想後易令共事者誤會，宜加強溝通。

獅子座：在交際應酬上多着墨，可擴闊職場生存空間。

處女座：偏財運強，有人送禮或請客，令你十分驚喜。

天秤座：感情關係需用心維繫，溝通不足易產生誤會。

天蠍座：心情差，身邊人也好不到那裏，小心爆衝突。

人馬座：需要跟時間賽跑，幸能處變不驚，化險為夷。

山羊座：眉精眼企，洞悉市場變動，可避開投資風險。

水瓶座：時間管理得愈好，跟幸運之神的距離會愈近。

雙魚座：情緒不穩，凡事向好的方面想，勿鑽牛角尖。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 社交旺

（跌）雞 桃花弱

鼠：時來運到，宜趕快處理手上的棘手問題。

牛：心浮氣躁，易跟人頂撞，惹來一身蟻。

虎：情緒平穩，做事細心，可擺平各種麻煩。

兔：多勞多得，嘗試把工作壓力化為動力吧！

龍：人緣極佳，面對困難會有人伸出援手。

蛇：士氣低落，做事提不起勁，容易出錯。

馬：社交運不錯，新朋友好可能是你的貴人。

羊：生活稱心，沒有煩惱，做事得心應手。

猴：是日沖煞，內心不安，容易胡思亂想。

雞：桃花弱，感情生活陷僵局，難有進展。

狗：工作順利，迎來發揮才華的最佳時機。

豬：行動力強，做事有條不紊，易獲賞識。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

十天干日元虎年運程（四）

今天我會講講戊土日元和癸水日元在2022壬寅虎年的運程。如果不知道自己日元的朋友，可以下載八字排盤的App，輸入出生的年月日，不需要時辰，也可以知道自己所屬的日元。

對於出生在農曆三月、九月、十二月和夏季的戊土日元，整體運勢比較強，因為今年會是創業或業務擴張的一年。

屬猴或出生在秋季的朋友，就得注意健康運了，掉頭髮、熬夜（睡眠不佳）、有運動習慣的朋友，注意手腳容易受傷。

對於戊土日元的女士，桃花運上升，有望在2022年和2023年，找到對象。

運勢比較欠佳的月份是在新曆2月份、3月份和4月份；睡眠不佳，是非增加，而且容易破財。

運勢比較理想的月份是在8月7日立秋之後，整體運勢有所提升，把握之。

對於癸水日元的朋友，今年運勢不錯，交際應酬多，生活圈子擴大，旅遊、出差機會多。不過，變動也大，尤其是工作方面。而癸水日元的女士，感情方面的變動也比較大。

運勢欠佳的月份是在新曆7月份、9月份和2023年的1月份。

運勢比較理想的月份是在新曆3月份和5月份。

健康運不佳的月份是在新曆8月份、9月份、10月份和11月份。