「蕾神之錘」再現︱王力宏硬闖入屋　李靚蕾驚到報警

台灣天王王力宏被前妻李靚蕾「毀滅式離婚」，從去年底擾攘至今仍未平息。休戰了三周的李靚蕾前晚（11日）發出千字長文清算前夫，指他帶同3名男子硬闖其寓所，造成衝突場面令小孩嚎哭。王力宏方面力挽狂瀾指她「想像力豐富」，她則反擊指隨時可公開「包含很多私隱的證據」。「蕾神之錘」第2擊正式展開！

王力宏返抵台灣完成隔離後，原來秘密到了前妻與兩女一子的豪宅「吾疆」試圖與仔女會面。李靚蕾發長文寫道：「沉默了三周，每天除了層出不窮，千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待。原來檯面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。」

她上載了一張王力宏與3名男子在她寓所門外「硬闖」的相片，並透過文字還原當時狀況，指前夫沒有顧及自己的顧慮，強行帶同隨行男子直接上來，表示：「我隔着門請求你讓兩位男性在樓下等。你堅決不同意，威脅說如果我不讓你帶人進來你就不回家看孩子了。」她還指王力宏要求她拔除監控： 「為甚麼要拔除監控，因為如果你害怕甚麼，監控不是也會保護你安全嗎？我覺得很奇怪，也開始感到害怕。」

身心不健全更可怕

此外，她更發現同行的不只是王力宏口中的「兩位男子」，後方還躲着了一位素未謀面的男子，王力宏的工作人員還示意「第3男子」站後一點，即令她感到毛骨悚然。李靚蕾指王力宏打算拿鑰匙直接闖進來，並一直用力搖門，造成正面衝突令孩子們當場哭了，自己亦被嚇得不停發抖。她感慨表示：「現在我發現一個身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕。真心希望你可以覺醒，不要一錯再錯。 」

「她想像力太豐富」

貼文曝光後，王力宏經理人公司反擊，表示：「吾疆旁邊就是警察局（大安分局），她想像力太豐富，如果真如李女士所說，是否應該報警才對。」並解構同行男士身份：「人員是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的員工，第三位是保全（保鏢）」。

不過李靚蕾對於解釋並不賣帳，昨晨（12日）再發出8點聲明還擊，直言2人才結婚8年， 何來有12年的『夫妻』生活助理？並不滿地表示：「大家都知道那是你的『私人』助理受你僱用， 長期聽命於你，對你唯命是從的男子。」她更直言當下有報警處理。另外， 對於被指想像力豐富，她亦不甘示弱表示：「請說清楚哪一個部分是想像的，我提供證據佐證。」態度強硬的她表示如果得到王力宏同意會Po更多證據，表示「原本想說不要這麼不堪……畢竟包含很多隱私。」又反問：「哪一位律師會建議你違反協議，帶着未經同意的三個男人（其中一位還是無論事前或現場溝通都隱瞞他的存在， 我素未謀面的陌生男子）來『看孩子』還要要求拔監控？」

對於曾報警一事，警方表示在本月9日下午4時30分左右， 台北市大安分局新生南路派出所值班警員接獲李靚蕾電話，當時值班警員表示若對方有企圖侵入住宅的情況可自行前來派出所報案。若擔心有立即性的安全顧慮，可立即派人前往並協助在家中筆錄。但指李靚蕾當時向該值班警員表示：「不用，我再考慮看看。」隨之便掛線，因此未完成報案、備案程序。另外，李靚蕾的男管家昨午手持她簽名的授權委託書到派出所「備案」。據知，她與律師商討過後認為現階段不是「報案」的時機，故只做「備案」並沒有「報案」作出提告。