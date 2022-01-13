演員工會獎提名　李政宰再爭視帝鄭浩妍首爭視后

美國影視界盛事、《28屆演員工會獎》（SAGA）即將於香港時間下月28日早上於美國舉行，而提名名單於香港時間昨晚（11日）公布。熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》再獲4項提名，李政宰將捲土重來爭劇情組視帝之外，女主角「姜曉」鄭浩妍亦首獲提名爭視后！

《魷》除了角逐劇情組最佳群體演出獎之外，亦獲最佳劇集特技群體演出，成為史上首部韓劇爭SAGA最佳群體演出獎。而李政宰雖然於本周初的《金球獎》失獎，但他今次憑劇集再度獲提名與「金球視帝」《傳媒家族繼承人》（Succession）的Jeremy Strong再爭劇情組最佳劇集男演員，李更成為SAGA首位提名的亞洲男星。而鄭浩妍亦獲同組最佳劇集女演員與《晨早直播室》（The Morning Show）的兩大女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）以及金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）等爭獎！對於獲提名，導演黃東赫回應表示聽到消息之後感覺是自創作《魷》以來最開心的時刻。他說：「不單是一兩位主角獲賞識，而係整個卡士同獲最佳群體演出提名。作為導演，這帶來很多的喜悅。」

《第28屆演員工會獎》電視組別部分提名名單

劇情組

最佳劇集男演員

Brian Cox（《傳媒家族繼承人》）

Billy Crudup（《晨早直播室》）

李政宰（《魷魚遊戲》）

Jeremy Strong（《傳媒家族繼承人》）

Kieran Culkin（《傳媒家族繼承人》）

最佳劇集女演員

珍妮花安妮絲頓（《晨早直播室》）

Elisabeth Moss（《使女的故事》）

鄭浩妍（《魷魚遊戲》）

Sarah Snook（《傳媒家族繼承人》）

慧絲溫達絲般（《晨早直播室》）

劇情組最佳群體演出

《晨早直播室》

《黃石》

《傳媒家族繼承人》

《魷魚遊戲》

《使女的故事》

喜劇組

最佳劇集男演員

史提夫馬田（《破案三人行》）

馬田索特（《破案三人行》）

Jason Sudeikis（《乜都得教練》）

米高德格拉斯（《荷里活教父》）

Brett Goldstein （《乜都得教練》）

最佳劇集女演員

Jean Smart（《天后與草莓》）

Juno Temple （《乜都得教練》）

Hannah Waddingham（《乜都得教練》）

艾莉芬寧（《The Great》）

吳珊卓（《叫她系主任》）

喜劇組最佳群體演出

《乜都得教練》

《天后與草莓》

《破案三人行》

《The Great》

《荷里活教父》

其他獎項：

最佳電視電影或迷你劇男演員

Murray Bartlett（《白蓮花大酒店》）

Oscar Isaac（《婚姻暗流》）

米高基頓（《毒癮》）

伊雲麥格高（《侯斯頓傳奇》）

Evan Peters（《東城夢魘》）

最佳電視電影或迷你劇女演員

謝茜嘉積絲婷（《婚姻暗流》）

Jennifer Coolidge（《白蓮花大酒店》）

Cynthia Erivo（《世紀天才:靈魂歌后》）

Jean Smart（《東城夢魘》）

琦溫斯莉（《東城夢魘》）

Margaret Qualley（《女傭浮生錄》）

最佳劇集特技群體演出

《東城夢魘》

《洛基》

《魷魚遊戲》

《眼鏡蛇道館》

《飛隼與寒冬戰士》