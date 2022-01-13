許俊豪為演變態奸角狂操肌被網民讚賞

藝人許俊豪（Lincoln）在劇集《愛上我的衰神》中飾演奸角虐殺區明妙，演技大獲好評，他表示觀眾對劇集的評語及網上討論度都是正面，對此十分開心及感恩：「我有留意大家嘅留言，雖然我個角色有啲暴力同變態，但大家都唔係討厭我，而係話我做得好，最深刻係有網友話你可唔可以再做奸角。」雖然演出受讚賞，但對自我要求高的Lincoln就謙稱做得仍未夠好：「記得劇中有一段長對白，我喺講嘢方面嘅力氣做得唔好，呢個亦都係監製同導演想我多啲改變，而且我喺咬字方面有需要改善。」

Lincoln為今次角色事前做了很多準備工夫，他為了劇中一場只有數秒的除衫戲而操肌及控制飲食個多月，他透露﹕「因為我本身係健身教練，喺訓練方面會跟自己嘅課程，但由於個角色係畫家，所以唔可以變到太大隻，我盡量集中喺線條方面嘅操練，飲食方面接近一個月都食得好清淡，主要係食雞胸同烚蛋，記得拍劇嘅時候，大家都係食飯盒，我係自己帶飯，食椰菜飯、雞胸、烚蛋。」他指導演安排了除衫一幕在最後拍攝，原本已定好日子，他亦已經脫好水，但導演卻臨時通知要改遲一日拍：「咁樣係最痛苦，因為全日演戲都唔得飲水，精神壓力好大，但可能係呢個原因，令到個情緒更大起伏，所以多謝導演懲罰我。」