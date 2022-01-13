演員工會獎提名 GaGa妮歌潔曼再爭影后
2022年01月13日 09:53
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《28屆演員工會獎》（SAGA）即將於香港時間下月28日早上於美國舉行，而提名名單於香港時間昨晚（11日）公布。電影獎項方面，美國百變天后Lady GaGa日前雖然未能憑傳記片《GUCCI名門望族》（House of Gucci）奪金球獎影后，但今次在SAGA捲土重來再獲最佳女主角提名，再戰「出爐金球影后」妮歌潔曼（Nicole Kidman）！
《GUCCI》與《犬山記》（The Power of the Dog）於今屆SAGA各獲3獎最多提名，《犬》3位演員班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）和Kodi Smit-McPhee雖然成功「入閘」獲提名，但於最佳群體演出獎卻不獲提名，令人大跌眼鏡！GaGa憑《GUCCI》繼金球獎後再獲提名影后，除了再與《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）的妮歌再爭影后之外，在片中「易容」演出的謝勒力圖（Jared Leto）亦順利獲最佳男配角提名。而影片亦獲最佳群體演出獎提名。
不過最令人意外就是女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）未能憑《史賓沙》（Spencer）中戴妃（Princess Diana）一角獲SAGA提名。絕對是今屆SAGA最大粒「滄海遺珠」！
《28屆演員工會獎》電影組別部分提名名單
最佳男主角
班尼狄甘巴貝治（《犬山記》）
丹素華盛頓（《馬克白》）
韋史密夫（《王者世家》）
安德魯加菲（《夢想期限tick,tick...BOOM！》）
哈維亞巴頓（《成為里卡多之路》）
最佳女主角
妮歌潔曼（《成為里卡多之路》）
Lady GaGa（《GUCCI名門望族》）
Olivia Colman (《失去的女兒》)
謝茜嘉積絲婷（《Eyes of Tammy Faye》）
珍妮花赫遜（《騷靈女王》）
最佳男配角
謝勒力圖（《GUCCI名門望族》）
Kodi Smit-McPhee （《犬山記》）
畢利谷巴（《甘草薄餅》）
賓艾佛力（《The Tender Bar》）
Troy Kotsur (《心之旋律》)
最佳女配角
姬絲汀鄧絲（《犬山記》）
Caitríona Balfe (《貝爾法斯特)
Ruth Negga (《白色通行證》)
Ariana DeBose（《西城故事》）
姬蒂班查（《毒心術》）
最佳群體演出
《貝爾法斯特》
《千萬別抬頭》
《王者世家》
《心之旋律》
《GUCCI名門望族》