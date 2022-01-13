演員工會獎提名　GaGa妮歌潔曼再爭影后

《28屆演員工會獎》（SAGA）即將於香港時間下月28日早上於美國舉行，而提名名單於香港時間昨晚（11日）公布。電影獎項方面，美國百變天后Lady GaGa日前雖然未能憑傳記片《GUCCI名門望族》（House of Gucci）奪金球獎影后，但今次在SAGA捲土重來再獲最佳女主角提名，再戰「出爐金球影后」妮歌潔曼（Nicole Kidman）！

《GUCCI》與《犬山記》（The Power of the Dog）於今屆SAGA各獲3獎最多提名，《犬》3位演員班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）和Kodi Smit-McPhee雖然成功「入閘」獲提名，但於最佳群體演出獎卻不獲提名，令人大跌眼鏡！GaGa憑《GUCCI》繼金球獎後再獲提名影后，除了再與《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）的妮歌再爭影后之外，在片中「易容」演出的謝勒力圖（Jared Leto）亦順利獲最佳男配角提名。而影片亦獲最佳群體演出獎提名。

不過最令人意外就是女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）未能憑《史賓沙》（Spencer）中戴妃（Princess Diana）一角獲SAGA提名。絕對是今屆SAGA最大粒「滄海遺珠」！

《28屆演員工會獎》電影組別部分提名名單

最佳男主角

班尼狄甘巴貝治（《犬山記》）

丹素華盛頓（《馬克白》）

韋史密夫（《王者世家》）

安德魯加菲（《夢想期限tick,tick...BOOM！》）

哈維亞巴頓（《成為里卡多之路》）

最佳女主角

妮歌潔曼（《成為里卡多之路》）

Lady GaGa（《GUCCI名門望族》）

Olivia Colman (《失去的女兒》)

謝茜嘉積絲婷（《Eyes of Tammy Faye》）

珍妮花赫遜（《騷靈女王》）

最佳男配角

謝勒力圖（《GUCCI名門望族》）

Kodi Smit-McPhee （《犬山記》）

畢利谷巴（《甘草薄餅》）

賓艾佛力（《The Tender Bar》）

Troy Kotsur (《心之旋律》)

最佳女配角

姬絲汀鄧絲（《犬山記》）

Caitríona Balfe (《貝爾法斯特)

Ruth Negga (《白色通行證》)

Ariana DeBose（《西城故事》）

姬蒂班查（《毒心術》）

最佳群體演出

《貝爾法斯特》

《千萬別抬頭》

《王者世家》

《心之旋律》

《GUCCI名門望族》