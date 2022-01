演員工會獎提名　GaGa妮歌潔曼再爭影后

《28屆演員工會獎》(SAGA)即將於香港時間下月28日早上於美國舉行,而提名名單於香港時間昨晚(11日)公布。電影獎項方面,美國百變天后Lady GaGa日前雖然未能憑傳記片《GUCCI名門望族》(House of Gucci)奪金球獎影后,但今次在SAGA捲土重來再獲最佳女主角提名,再戰「出爐金球影后」妮歌潔曼(Nicole Kidman)!

《GUCCI》與《犬山記》(The Power of the Dog)於今屆SAGA各獲3獎最多提名,《犬》3位演員班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、姬絲汀鄧絲(Kirsten Dunst)和Kodi Smit-McPhee雖然成功「入閘」獲提名,但於最佳群體演出獎卻不獲提名,令人大跌眼鏡!GaGa憑《GUCCI》繼金球獎後再獲提名影后,除了再與《成為里卡多之路》(Being the Ricardos)的妮歌再爭影后之外,在片中「易容」演出的謝勒力圖(Jared Leto)亦順利獲最佳男配角提名。而影片亦獲最佳群體演出獎提名。

不過最令人意外就是女星姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)未能憑《史賓沙》(Spencer)中戴妃(Princess Diana)一角獲SAGA提名。絕對是今屆SAGA最大粒「滄海遺珠」!

《28屆演員工會獎》電影組別部分提名名單

最佳男主角

班尼狄甘巴貝治(《犬山記》)

丹素華盛頓(《馬克白》)

韋史密夫(《王者世家》)

安德魯加菲(《夢想期限tick,tick...BOOM!》)

哈維亞巴頓(《成為里卡多之路》)

最佳女主角

妮歌潔曼(《成為里卡多之路》)

Lady GaGa(《GUCCI名門望族》)

Olivia Colman (《失去的女兒》)

謝茜嘉積絲婷(《Eyes of Tammy Faye》)

珍妮花赫遜(《騷靈女王》)

最佳男配角

謝勒力圖(《GUCCI名門望族》)

Kodi Smit-McPhee (《犬山記》)

畢利谷巴(《甘草薄餅》)

賓艾佛力(《The Tender Bar》)

Troy Kotsur (《心之旋律》)

最佳女配角

姬絲汀鄧絲(《犬山記》)

Caitríona Balfe (《貝爾法斯特)

Ruth Negga (《白色通行證》)

Ariana DeBose(《西城故事》)

姬蒂班查(《毒心術》)

最佳群體演出

《貝爾法斯特》

《千萬別抬頭》

《王者世家》

《心之旋律》

《GUCCI名門望族》