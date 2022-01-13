熱換利是封　Call My Name~~Cute

雖說疫情不似預期，但虎年漸近，市場對農曆新年仍有期盼，而換利是封熱潮仍然熾烈；講到底，利是的最大受眾都是小朋友，所以怎少得可愛款式？小記找來4款混入了不同萌物的利是封，大人細路見到都會開心！

【繽紛招財貓 招財又招福】

俘虜了萬千人心的貓咪，與來年的生肖老虎同為貓科動物，有言道同科一家親，今年海港城特別以日本吉祥物「招財貓」為利是封的設計主題，同時推出「貓貓毛毛」利是袋，又萌又暖。

限量版「招財貓」利是封以Die-cut呈現貓形，配以燙金和壓花效果，凸顯貓咪的「虎紋」並營造出「毛茸茸」的感覺，非常生動。另外，4款不同顏色配搭和笑臉的「招財貓」，除分別舉起左手或右手，寓意招財又招福之外，頸上還分別繫上獨特設計的頸帶，以及象徵健康、財運或人緣的哈哈笑、魚兒或心心鈴鐺，而抱着小貓咪、繫上四葉草頸帶的紫色「招財貓」則寓意老少平安。

同樣以貓咪造型設計的「貓貓毛毛」利是袋亦非常吸引，柔軟的鬈毛布料可愛又溫暖，設有手穿、手挽兩種用法及粉紅和橙紅兩色，時尚感十足。由1月14日至1月30日，Harbour Cityzen 會員於推廣期內在海港城以指定電子貨幣同日消費滿指定金額，即可免費或捐款換領利是封及利是袋，禮品數量有限，換完即止。

【萌虎行運 Double Date】

農曆年甜蜜地過，運氣Double Up！本地網絡插畫界超人氣情侶「大大與小妹」聯乘「柴犬工房」的傻氣情侶雪比和DD，來個港式新年Double Date！由即日至3月20日分別在馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富第一城及置富都會打造4大開運打卡場景，玩轉愛情運、健康運、食運和財運的地道新年習俗開運遊戲。另外，兩者亦會成為置富 Malls特別推出限量版「萌虎行運Double Up利是封」的主角，利是封共有兩款，並印上燙金萌虎頭套，只要上下拉動封套，不同角色將輪流換上萌虎造型，超級得意。Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿指定金額，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領，換完即止。

【萌爆卡通換虎裝】

要說萌度滿分之選，少不了換上虎裝的卡通角色，Citywalk荃新天地聯乘本地金獎插畫界新貴鄭琪琪（Kiki），把其筆下 Cataholic Wonderland的3個可愛角色貓魔法師 Mika、貓少女Alice及小豬Kiki帶至商場，由1月22日至2月15日開展「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福」，換上萌虎新裝探索3大新春打卡園景及築起奇幻互動的「尋寶祝福迷宮」。另外，化身萌虎貓兄妹的Mika和Alice更會成為限量版「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福利是封」的一員，變身「金元寶•貓貓魔法師 Mika」和「紅梅花•好奇貓少女 Alice」圖案，只要拉動內封，封套上的萌虎造型貓 Mika和 Alice就會由精靈大眼秒變心心眼，更分別送上「招財進寶」和「花開富貴」的祝福語，趣味滿分。由1月22日起S+ REWARDS會員憑指定點數即可換領，數量有限，換完即止。

【跳跳虎Tigger首度擔正】

說到以老虎為形象的卡通角色，跳跳虎其實是元祖，適逢壬寅虎年，荃灣廣場的「跳跳好運 虎虎生威」賀年裝置，跳跳虎連同好友打造6大吉祥打卡裝置及期間限定店。商場更特別準備了一套四款限量版「闔『虎』請請利是封」供換領，利是封採用了別具手感的毛毛設計，配以繽紛顏色及「Happy New Year」、「笑口常開」、「虎虎生威」及「花開富貴」祝賀語句，歡樂無限。由即日至1月31日，只要於商場內消費滿指定金額，又或以指定The Point會員積分，便可換領利是封一套，數量有限，換完即止。