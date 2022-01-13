李靚蕾爆王力宏買網軍證據　最貴用5萬人仔！

台灣天王王力宏前妻李靚蕾日前爆出「吾疆之亂」，李靚蕾指控王力宏帶着3名陌生男子，試圖硬闖入屋，令到孩子都被嚇到喊，事後王力宏經理人公司表示李靚蕾想像力豐富，仲有網民晒出王力宏帶住玩具同氣球去探望小孩，但就被拒入屋！今日（13日）王力宏經理人公司發出律師聲明，指王力宏在律師建議下不要單獨返「吾疆」！而婚變事件亦衝出國際，有台灣網民發現大批支持王力宏嘅網民留言都嚟自外國，查出IP地址來自遙遠嘅美國、葡萄牙，連羅馬尼亞都有，有網友質疑王力宏搵網軍幫拖參戰。

李靚蕾於社交網晒出王力宏買網軍證據，當中顯示王力宏最貴係於上年9月用5萬人仔（約61,208港元）買社交網粉絲量，而王力宏最近一次就喺10月24日佢宣布離婚前2個月進行交易，李靚蕾發文：「做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的網軍，營銷號，熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點（那張照片除了你沒有其他人可能會有）。

其實那天你帶了氣球禮物能證明甚麼？😅只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。當天你確實利用禮物和氣球試圖騙我開門。你說：我跟兩位工作人員帶了很多禮物喔，然後電鈴監控鏡頭也被你的氣球遮擋。你重複說：我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去，也強調除了兩位未經我同意的工作人員，真的都沒有別人喔，只有帶着禮物的我們（結果後面還躲了另一位男士）。

配圖附上部分你長期購買網軍的證據，請款單上有你不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工。一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已。」

李靚蕾晒出一堆王力宏昔日買網軍嘅證據，疑欲影射今次王力宏帶氣球、禮物等返「吾疆」探小朋友「突變好爸爸」嘅Post，係有買網軍幫拖。不過有心水清網友發現，佢晒嘅證據並未冇顯示今次「好爸爸」嘅Post有買網軍，

離婚協議載明探小孩時間

對於王力宏嘅律師聲明，李靚蕾表示：「我們雙方簽署的離婚協議中載明：雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與3個孩子的住所，王先生除了約定的探視時間，未經我同意不得擅自進入。雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意方可前來。」

而王力宏帶3男去「吾疆」，李靚蕾就嬲爆質問王力宏律師：「請問『本所』也有建議王先生違反我們協議中的約定，擅自帶未經同意的人來探視，甚至隱藏1位我素未謀面，你也從未提及，刻意隱藏的男子出現嗎？請問『本所』是否也建議王先生無視我明確表達他的行為和要求讓我感到被威脅和有安全顧慮，依然可以強勢的未經同意的情況下，帶着3名男子企圖侵入民宅，造成孩子們的驚嚇？請問『本所』是不是在根本連客觀事實發生經過都不知道的情況下，就收了錢寫了這封信……。」