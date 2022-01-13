虎年生肖腕錶　新年勢不可擋

每逢年頭，腕錶品牌都會爭相推出該年所屬生肖腕錶，精美絕倫的設計讓人讚嘆不已。今年也不例外，爲迎接虎年來臨，各品牌以不同手法在小小的時計舞台上演繹自家品牌美學及技術，以生肖老虎、農曆新年、傳統文化等為設計元素。有些限量版即使沒法擁有，看看圖片也能大飽眼福！

Tiger珍藏腕錶

Gucci今年以意大利插畫家Vittorio Accornero於60年代後期創作的經典設計為靈感，打造出兩款虎年腕錶，透過設計向昔日典藏致敬，同時連接現在與未來。兩款均充滿老虎元素，一款是老虎細節呈現在綠色植物及花卉構成的繽紛背景之上，而這款背景是重新打造了由Vittorio Accornero設計的經典Flora圖案，展示出老虎元素向品牌傳統致敬。而另一款帶有濃厚品牌風格，除了看到老虎圖樣印花外，還見到品牌的GG標誌出現在錶面，錶身飾有黑色及橙色條紋。這兩款腕錶是品牌首次全部由環保材料打造而成，包括錶殼由循環再造精鋼鑄造、錶盤與錶帶則以無動物成分原材料的環保材料製造。

頌揚王者力量

Breguet限量發行8枚虎年特別版腕錶，以威嚴凶猛的老虎形象為靈感，演繹老虎自信從容的目光與步態。工藝大師將機刻雕花藝術與鐫刻工藝巧妙融合，一個充滿神話色彩的老虎躍然腕錶之上。讓項工藝既精巧又複雜，錶盤圖案採用透視效果，分3個階段製作。首先，以淺浮雕工藝在金質錶面雕刻出分離輪廓、部分裝飾及老虎圖案。隨後用黑色物料覆藝蓋以營造深邃和對比感。最後，其餘部分採用機刻雕花工藝完成。因此每個錶盤都需要一周的製作時間，才能製作出栩栩如生的立體猛虎浮雕錶面。

精緻藝術美感

瑞士Ulysse Nardin雅典錶於今個農曆新年推出全新瑞虎生肖腕錶，以金雕手法在錶面描繪了下山虎於松枝明月間威聲長嘯的壯闊場景，懸於空中的一輪明月與點點星光與地上的山丘稜線岩石質感都十分逼真。寓意傳統文化中下山虎學成歸來、財運亨通的美好意象。這款腕錶的錶盤是採用歷史悠久的珐琅工藝燒製而成，連腕錶中老虎的自然形態以及虎紋鬢毛都十分清晰！打造過程繁複耗時，最終成就一枚極度精緻的藝術作品。

藝術大師傑作

頂級腕錶品牌Vacheron Constantin今年帶來了令人贊不絕口的作品，推出兩款全新腕錶並限量發行各12枚。兩款腕錶均搭載品牌自行研發的2460 G4機芯，通過4個顯示窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期。而品牌今年的設計也沿用之前傳統的剪影技術，手工雕刻的枝葉裝飾圖案源自中國傳統花卉紋樣，還採用半嵌入式設計將深淺不同的圖案組合在一起營造層次感，仔細觀賞雕刻的老虎和植物，恍若懸浮錶盤之上。另外，鉑金或粉紅金錶殼背面的透明藍寶石水晶錶底蓋，可以清晰欣賞到機芯中的22K金質擺陀。